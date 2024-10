Insiste Gallardo: El INAH obstaculiza remodelación de La Alameda

“Hay una total inoperancia en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que de muy mala manera atropelló los trabajos de rehabilitación en el Barrio de San Miguelito con trabas y detención de los trabajos; igual que hasta hoy nos tiene detenido el proyecto de la Alameda”.

Así lo expresó en entrevista el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien sentenció que: “no hemos podido arreglar la Alameda por el INAH y el rescate de San Miguelito fue una obra muy atropellada gracias también a la maldita herencia, ya que pudo haberse hecho en cuatro meses -como lo hicimos en el Barrio de Tlaxcala-, pero aquí fue un martirio, amparo tras amparo”.

El mandatario estatal confió en que con el cambio en el gobierno federal las cosas cambiarán, “ojalá y que con estos cambios venga gente nueva al INAH y se renueve; lo vamos a pedir porque aquí en la dependencia hay gente que ni es de San Luis Potosí, por lo que no conoce ni a su gente ni sus necesidades, y no es justo que tengan a la ciudadanía en condiciones de no poder ayudarles o resolverle sus problemas”.

En el marco de la entrega de los trabajos en San Miguelito advirtió que su gobierno continuará con la rehabilitación de todos los Barrios, “no vamos a parar hasta que se reparen todos, ahora vamos para San Juan de Guadalupe”.

Pidió a los presidentes municipales que aporten y ayuden no queriendo hacer únicamente obras de relumbrón, “donde ellos luzcan y aparezcan, eso no se vale, la gente ya está ´hasta la madre´ de eso, la ciudadanía quiere que hagan drenajes nuevos -como lo hicimos aquí-, que pongan pisos y banquetas nuevas, iluminación, que se pongan las pilas y que no desperdician el dinero de la gente en tonterías”.

Señaló como las ciudades de los municipios más importantes en la entidad están llenos de hoyos, “que se pongan de perdido a bachear, ya si no quieren hacer otra cosa, que nos quiten los baches”, ironizó.

Finalmente, Gallardo Cardona reiteró que la administración estatal seguirá trabajando para consolidar el futuro de San Luis Potosí, “yo creo que ya entendieron, que aquí se hacen o se hacen las obras, no hay cabida para que no se hagan, se van a hacer con o sin la herencia maldita”.