Inseguridad, principal deuda en materia de derechos humanos en SLP

La activista Gabriela Silva y el académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Guillermo Luévano Bustamante, consideran que hay un gran pendiente en materia de Derechos Humanos en San Luis Potosí, que tiene que ver con la inseguridad, aunque se ha avanzado en las garantías individuales, las autoridades aún quedan a deber a la población.

La también abogada refiere que en temas de exigencia y justicia de derechos humanos todavía falta mucho trabajo por delante, sobre todo ejemplificó que hay aspectos distintos en este tema, como es el caso de la alerta de violencia de género que se había implementado desde el año de 2017 y que a pesar de que el peligro para la mujer continúa se sigue generando en ciertos municipios del Estado.

“Será importante que no lo veamos como un progreso, sino como una oportunidad de mejorar en temas como es el caso de la violencia contra las mujeres y aún así, tenemos todavía la alerta, no significa que hayamos mejorado en temas de derechos, significa que cambió digamos la política pública en el Estado”.

Para ella falta mucho a nivel de exigencia porque hay discriminación en temas de la comunidad LGBT como parte de la inclusión, por ejemplo de las personas trans no binarias, en materia de accesibilidad e inclusividad en la ciudad y en los municipios, por ejemplo en movilidad y desarrollo urbano todavía hay justo comunidades que están luchando para tener mejores accesos a las ciudades a los derechos a la ciudad y en materia de salud todavía falta mucho.

“Creo que principalmente es en materia de seguridad, y hablo en todos los aspectos, no nada más en prevención de delitos, sino en materia, por ejemplo, justo estaba viendo que la ONU México considera que casi el 60 o 70 por ciento de las violencias en cuestión de género se viven en casa, lleva a ser una violencia feminicida en el Estado y la otra, también es la parte del sentimiento un poco de inseguridad que viven las familias y las personas al transitar en diferentes espacios, no nada más en la capital y creo que de ahí hay muchas cosas, desde cambiar una cultura de paz, no una cultura de resolución de conflictos, modificar los estereotipos, no nada más de género, sino también de raza clase entre otras cosas”.

Mientras tanto, el catedrático de la UASLP, dijo que hablar de la generalidad de derechos humanos es un aspecto “muy amplio”, porque atraviesa distintas instancias de gobierno, la más común y el indicador más observable suele ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, que es un referente o un punto de partida porque solo hay cinco o seis recomendaciones en esa instancia que suelen referirse a temas de corporaciones policiacas sobre todo municipales, tiene que ver con vigilar que a las corporaciones de seguridad municipales, estatal y al ámbito nacional de la Guardia Nacional o de corporaciones federales.

“El primer tema es si coincide con las estadísticas nacionales, que las principales afectaciones por lo menos que se inician ante comisiones de derechos humanos, es contra cuerpos de seguridad por detenciones arbitrarias, por inspecciones no justificadas, por abusos de autoridad, pero también se podría decir que en el contexto local hay problemáticas que no se llevan solo a las comisiones de derechos humanos”.

Explica que normalmente no se registra cumplimiento y respeto a los derechos humanos porque pasan por el Poder Ejecutivo, y los órganos municipales, y ese también es un tema preocupante que tiene que ver con el cuidado a las garantías individuales.