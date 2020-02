Inquieta al sector turístico eliminación de fines de semana largos

La propuesta de cancelar los “puentes” escolares, o fines de semana largos, ha generado inquietud y alarma entre los prestadores de servicios turísticos, pues temen que pueda reducirse significativamente la actividad en el sector, ya que los días descanso seguidos impulsaban la atracción de visitantes al estado.

Reconoció lo anterior el titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Arturo Esper Sulaimán, quien señaló que se mantienen a la expectativa de saber qué rumbo tomará esta iniciativa que fue anunciada en días pasados el Gobierno Federal, sobre todo porque ahora se trabajará en el diseño de un esquema distinto para establecer “nuevos puentes”.

En ese sentido, el funcionario manifestó que a nivel nacional existe una organización de Secretarías de Turismo, las cuales ya se encuentran analizando esta medida, pues buscan crear un plan alternativo para que el impacto que se genere por este cambio sea mucho menor.

“Se están hablando de reponer los puentes, hay que esperar y no adelantarnos, en parte sería una medida que tranquiliza; no obstante no hay que adelantarnos, hay que esperar a ver la propuesta, sí es algo que inquieta pero esperamos que se hagan propuestas serias y las evaluaremos”, expresó.

Finalmente comentó que se mantienen al pendiente de los avances que se puedan tener en cuanto a este tema, aseguró que hay diálogo constante con las autoridades federales, por lo que esperan que se puedan tomar las decisiones pertinentes que favorezcan al sector turístico.