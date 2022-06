Injusta la clausura del pozo de agua en Soledad: AMOTAC

La clausura del pozo, ubicado en el kilómetro 5.1 de la Carretera a Matehuala, que hizo la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el pasado viernes, fue injusta porque la autoridad no notificó previamente sobre los adeudos pendientes, además de que está perjudicado el trabajo de los piperos que surten de agua sus unidades en este lugar.

Francisco Ávalos Gonzáles, coordinador de los piperos de AMOTAC y propietario de este negocio, señaló que desde el viernes han estado solicitando al Ayuntamiento soledense que les entreguen los recibos para verificar a detalle los adeudos que se tienen, sin embargo, la autoridad no ha respondido a dicha petición, tan sólo les “dictaron” un aproximado de la deuda, la cual supuestamente asciende a 318 mil 552 pesos.

En ese sentido, apuntó que el adeudo es excesivamente oneroso, incluso, consideró que se le están adjudicando algunas cuestiones que no corresponden; sin embargo, no sabrán si la deuda es correcta o no, hasta que no tengan los recibos originales en mano.

“No es sólo mi negocio el que se ve afectado, sino que muchos compañeros piperos viven de ahí directa e indirectamente, no se me hace justo que lleguen y clausuren un negocio de esta naturaleza; sería justo si yo no mostrara disposición de pagar, pero claro que sí lo estoy. Creo que no se puede cerrar, así como así, un negocio que es tan sensible para la sociedad, como es el agua”, expresó.

Por otro lado, el coordinador de los piperos cuestionó si el Ayuntamiento de Soledad está tomando algún tipo de represalia en contra del negocio y de los mismos piperos, debido a que la semana pasada tomaron la iniciativa de mandar pipas de agua a Monterrey, en solidaridad con las comunidades marginadas de esa ciudad.

No obstante, dijo que están esperando que la presidenta municipal, Leonor Noyola Cervantes, pueda sensibilizarse con ellos y los reciba pronto para llegar a un buen acuerdo, pues, reiteró que están dispuestos a pagar los adeudos pendientes que se tengan.

“Estamos en la mejor disposición de llegar a un buen entendimiento y sobre todo que nos abran el negocio; esperemos que nos atiendan para darle una solución a esto, no nos vamos a pelear, sólo queremos que tengan sensibilidad de cuánta gente se está quedando sin trabajo”, añadió.

Finalmente, informó que este martes saldrán rumbo a Monterrey otras dos pipas de agua, para reforzar el apoyo que se está brindando en las colonias marginadas, para que pueda llegar el vital líquido hasta ellas.

