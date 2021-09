Cuarto día de bloqueos, maestros del CecyTe toman Salvador Nava y Distribuidor Juárez

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (SUTCECyTE), iniciaron con cierres escalonados de la vialidad en el Distribuidor Juárez tras anunciar la quiebra técnica de la institución educativa. Lo siguiente será parar clases.

Los maestros comenzaron a reunirse en las inmediaciones del distribuidor vial y después bloquearon los carriles centrales de la carretera 57 rumbo a Matehuala, donde los quejosos se instalaron con pancartas con leyendas como: “CECyTE agoniza”, “Gobierno escucha SUTCECyTE está en la lucha”, “Gobierno no entiendo porque nos traes sufriendo”, entre otros.

Alfredo Rodríguez López, secretario general del SUTCECyTE, reprobó la indolencia de la administración saliente encabezada por Juan Manuel Carreras López al no garantizar el recurso para la nómina “tenemos conocimiento que no hay dinero para pagar las nóminas, sabemos que es una situación replicada para policía ministerial, estancias infantiles y lastimosamente nos llevaron hasta el último día con puras promesas y hoy dedicamos protestar”.

Anunció que durante todo el día, realizarán cierres escalonados a los distintos ramales que tiene el distribuidor Benito Juárez, debido a que no han sido atendido por Gobierno del Estado y por ese motivo, la base trabajadora decidió marchar y exigir que garanticen su salario.

"No sabemos cómo nos va a ir, pero a esto nos orillaron, a dejar las aulas. Nosotros siempre hemos trabajado de forma híbrida, suspenderíamos las clases porque si no te pagan cómo trabajas. Nosotros no hemos dejado de trabajar ni un solo momento por los muchachos aún y con las pocas medidas de seguridad dentro de la pandemia".