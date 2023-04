Inician revisiones a empresas por reparto de utilidades

Ya comenzaron las revisiones a empresas para verificar que cumplan con el reparto de utilidades a los trabajadores, informó Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien aclaró que los trabajadores también pueden hacer denuncias directas en caso de observar alguna violación a este derecho.

Garza Álvarez recordó que de acuerdo a lo que marca la ley, las personas morales, deben entregar las utilidades del 1 de abril al 30 de mayo, mientras que las personas físicas deben hacer el reparto entre el 1 de mayo y el 29 de junio, por lo que la STPS se encuentra atenta a las denuncias de los trabajadores, además de que ya comenzó a realizar visitas a las empresas para verificar el cumplimiento de esta obligación.

Fotos Cristian Robledo

Destacó que se pueden aplicar sanciones a las empresas que no cumplan con el pago de utilidades o con el proceso, pues aunque no haya tenido utilidades en el último año, están obligadas a presentar la carátula a los trabajadores para hacerlo de su conocimiento, de no hacerlo, se le puede aplicar una multa de alrededor de 490 mil pesos; en caso de que la empresa sí haya tenido utilidades y no haga el reparto, la sanción dependerá de la cantidad de trabajadores con que cuente.

Explicó que hay dos formas en que se puede llevar a cabo el pago de utilidades, una es la forma tradicional que equivale al 10%, y otra correspondiente a 90 días de salario, se aplica la que resulte más conveniente para el trabajador; si por ejemplo el reparto tradicional resulta en un monto superior a 90 días de salario, ese es el que se aplica.

Garza Álvarez precisó que los trabajadores que sufran violaciones a su derecho a recibir utilidades, tienen un año de plazo para presentar su denuncia, misma que pueden hacer de forma directa en las oficinas de la STPS o incluso a través de sus redes sociales, “si nos denuncian que hay una empresa no entrega o no les da información, le ordenará a que lo haga, y si incurrió en alguna violación se le sancionará, si no incurrió en una violación se le explicará cómo tiene que hacer el procedimiento para que lo haga y dé cumplimiento a lo que marca la ley”.