Inicia proceso legislativo por solicitud de juicio político contra presidenta de la CEDH

Diputados integrantes de las comisiones de Gobernación y Justicia radicaron –aceptaron- la solicitud de juicio político contra la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y acordaron solicitarle que desahogue información sobre los hechos denunciados por las personas víctimas.

El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández informó que se llevó a cabo una sesión privada y “no obstante que se sigue el procedimiento en forma de juicio en este Poder Legislativo, hay que tener mucho cuidado con los datos que nosotros proporcionamos y no me gustaría proporcionar ciertos datos que se tienen que tener en secrecía y siempre cumpliendo con la normatividad”.

“Una vez que se desahogue esa información, vamos a ver si se forma la comisión jurisdiccional, pero no se le dio largas al asunto se radica, se pide la información y ya. Radicar es admitir, se pide información para tener más elementos, para ver si encuadra en alguna de las hipótesis para poder abrir la comisión jurisdiccional y resolver sobre si se abre o no”.

Explicó el legislador sobre la petición para que sea separada del cargo mientras se realiza el proceso legislativo, que “vimos en el tema estrictamente legal y nosotros no podemos, como autoridad, irnos o ver algo que no está en la ley. En ese sentido, esa medida cautelar que se solicitaba en la denuncia no está fundamentada o contemplada en la normatividad, en la ley de juicio político. Nosotros no podemos acceder o resolver algo que no está en la misma ley”.

El hecho de que la CEDH esté tomada por las inconformes, no genera presión, “en este Poder, hay premura y todo, pero también todo tiene sus procedimientos y sus causas. Vamos a estar resolviendo conforme y en los términos de ley. Vamos a llevar, darles ese cauce”.

“No estamos diciendo que vamos a estar resolviendo en un año o seis meses, pero sí cumpliendo con los cauces. Ahorita, lo primero que se va a hacer es solicitarle a la inculpada cierta información para nosotros tener los elementos para si se abre la comisión jurisdiccional o no. Posiblemente la siguiente semana, una vez que tengamos esa información, para saber si vamos a abrir la comisión jurisdiccional o no”.