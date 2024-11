Infundadas, demandas laborales de jubilados contra el STJE: Morales

Trabajadores jubilados del Poder Judicial promovieron una demanda laboral para que se les paguen las prestaciones que se les adeudan, a algunos desde hace más de dos años, sin embargo éstas no estaban respaldadas por un acuerdo escrito, por lo que ya no está contemplado su pago, señaló el magistrado Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Morales Silva explicó que después del paro que realizaron trabajadores jubilados del PJE el pasado mes de septiembre, alrededor de 32 de los quejosos aceptaron un acuerdo mediante el cual se estableció el pago de una parte del recurso que se les adeudaba, correspondiente a estímulo por años de servicio y finiquito por jubilación. Sin embargo, eran más de 90 los que padecían el atraso en el pago de dichas prestaciones, y no hubo conformidad entre todos ellos respecto al pago parcial, por lo que se han promovido demandas laborales para exigir el pago, tanto de los que ya recibieron una parte como de los que no han recibido nada.

Aunado a ello, señaló que por semana se reciben entre cinco y ocho solicitudes de jubilación, por lo que serían más de 50 los trabajadores jubilados a los que no se les ha pagado, una parte ni la totalidad de las dos prestaciones mencionadas; al respecto informó que ya no serán pagadas a menos que el tribunal laboral así lo ordene, puesto que “esas prestaciones nunca estuvieron apoyadas por un acuerdo, por un reglamento, es por eso que no se pudieron cubrir”.

Indicó que solamente existía un acuerdo verbal entre la Oficialía Mayor del gobierno estatal y el sindicato para pagar las prestaciones que demandan los jubilados, pero se requiere un fundamento legal para poder incluirlo en el presupuesto, y al no existir tal, no se pagarán más, “eso es lo que se les ha explicado”.

Morales Silva manifestó que a pesar de esta situación, no se ha afectado el derecho a la jubilación de los trabajadores, pues cuando se recibe una solicitud de retiro, se atiende de manera inmediata “se retira de la vida laboral, se le pagan sus prestaciones a que tiene derecho, excepto esas dos”.