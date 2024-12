INE y CEEPAC, sin información sobre la próxima elección judicial en SLP

El Instituto Nacional Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) desconocen los detalles de la elección del Poder Judicial local establecida en los transitorios de la reforma constitucional, para aplicarse entre 2025 y 2026 ya que faltan muchos detalles por definir desde el ámbito federal.

El vocal del INE Pablo Aispuro dijo que no sabe cuántas casillas se van a instalar, cuantas personas se van a elegir en San Luis, ni nada, “no tengo el dato todavía, estamos comenzando con los tiempos apretados, se presentaron circunstancias de litigio institucional fuertes que nos trajeron a este momento”.

“No tengo el dato de cuántas personas. En el caso de las casillas, si se acepta que se instalen casillas como en una elección ordinaria, estamos hablando de 174 mil en el país. Pero no lo sabemos. También vamos a tener la presión de los recursos disponibles. Muy probablemente optemos por otra solución, que sean centros de votación que se igualen con el número de secciones electorales en el país, que son menos de 70 mil, que tenga que ver con los domicilios en donde se ubican esas 170 mil casillas, entonces se reduce a 90 mil”.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Insistió en que “no lo sé, la verdad es que no lo sabemos, tiene que ver mucho con los recursos; dependerá de los recursos que nos asigne la Cámara de Diputados en el presupuesto federal.

Tampoco el CEEPAC sabe

La presidenta del CEEPAC Paloma Blanco sobre la elección de autoridades judiciales locales, señaló que “desde CEEPAC ya estamos analizando cuáles lineamientos o reglamentos tendríamos que reformar, revisando algunas cuestiones en materia de distribución, ya hemos tenido algunas conversaciones con algunos diputados que están al cargo de estos trabajos legislativos y en realidad, creo que el organismo estaría listo para realizar lo que le corresponda de acuerdo con lo que se modifique en la Constitución”.

De la cuestión presupuestal, dijo que “no tenemos avance porque eso depende también de otros factores que todavía no tenemos en cierto, como por ejemplo, qué se va a votar, por ejemplo estos cargos que todavía no tenemos la certeza si van a ser vacantes o no, en dónde, entonces todos esos ya serán datos que tendremos que analizar en conjunto con lo que realice el legislativo y eso nos permitiría tener un ejercicio presupuestal un poco más claro”.