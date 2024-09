INE acatará resolución final sobre elección de jueces y magistrados en SLP

El Instituto Nacional Electoral (INE) acatará al pie de la letra lo que se le ordene, en relación a la realización de la elección de integrantes del Poder Judicial y no está ni a favor ni en contra de que se suspenda, ya que se trata de un tema que está sub júdice, es decir, pendiente de resolución.

El delegado del INE en San Luis Potosí Pablo Sergio Aispuro Cárdenas señaló lo anterior y dijo que “hay alguna suspensión por ahí que le está pidiendo al Consejo General que no avance y esperaremos a que se desarrollen las audiencias constitucionales y que las autoridades lleguen a la determinación que tengan que llegar”.

Una jueza federal de Veracruz concedió una nueva suspensión definitiva por la que ordenó al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar la publicación de la reforma judicial, realizada el 15 de septiembre de 2024. Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, concluyó que, “si se permite que el orden público e interés social se privilegie de forma arbitraria sobre los derechos humanos, se violaría el artículo primero constitucional”.

Aispuro Cárdenas, opinó que mientras se resuelve lo jurisdiccional, “el Instituto Nacional Electoral está preparado para conducirnos, operar en los términos que determinen en esta ocasión las autoridades jurisdiccionales federales. Es decir, ya sabemos que hay una iniciativa de reforma en febrero presentada por el presidente, que se operó recientemente, que el día 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, este decreto de reforma constitucional, que operaron algunas impugnaciones por la vía del amparo, que hay algunas suspensiones, que hay algunas fechas para audiencias constitucionales. Habrá que esperar”.

Sobre la hipótesis de que el Poder Judicial no podría impedir una ley que afecta al Poder Judicial porque sería juez y parte, Pablo Sergio Aispuro dijo que, como abogado y no en nombre de la institución que representa, considera que “no se puede llegar al absurdo, de que se pasme el Poder Judicial completo porque no haya quien revise si los procedimientos parlamentarios estuvieron o no estuvieron apegados a la legalidad. Eso es lo que se tiene que revisar”.

“Lo otro sería llegar al extremo conclusivo de que ni la corte, ni los tribunales, ni los jueces pueden intervenir; desde mi punto de vista, la institución solamente va a acatar lo que se determine, pero a mí me parece que sí hay legitimidad del Poder Judicial Federal mediante los mecanismos que tiene para excusa o para recusaciones, para abstenerse de conocer a quien esté afectado por algún interés que dañe un comportamiento neutral apegado a la legalidad”.

Apuntó que “está previsto en la legislación, si hay tesis y hay jurisprudencias en ese sentido, va a fluir y que el Poder Judicial de la Federación va a actuar como corresponde. Ya hemos oído opiniones divergentes incluso al interior de la Suprema Corte de Justicia sobre este tema, me parece que se va a resolver. La Corte todavía es la Corte. Los tribunales colegiados son tribunales colegiados, los jueces federales todavía son jueces federales y tienen su potestad de aplicar la ley, interpretar la Constitución y resolver controversias”.