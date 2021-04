Industria turística empieza a recuperarse con reactivación de parajes

Aunque los números de visitantes en San Luis Potosí continúan siendo menores a lo que normalmente se trabajaba, de acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado (SECTUR) la industria turística sí ha mostrado una recuperación económica, principalmente en los municipios con parajes y sitios turísticos, pues la reactivación de estos ha continuado de manera ordenada.

La dependencia estatal informó que sí ha habido un incremento tanto en la afluencia de visitantes como en la ocupación hotelera, lo cual se traduce también en mejores ventas para los artesanos, comercios, restaurantes y otros prestadores de servicios. Es complicado tener una estadística exacta del repunte, ya que la SECTUR realiza reportes en determinados periodos a través de las delegaciones, pero, prueba de que está habiendo una recuperación es que el cierre de 2020 la ocupación promedio fue del 20 por ciento, y en Semana Santa y Pascua de este 2021 la ocupación alcanzó el 38 por ciento.

Cortesía | Secretaría de Turismo

Cabe recordar que parajes, sitios turísticos y hoteles siguen operando con aforos reducidos. Actualmente, con el semáforo epidemiológico en color amarillo, los parajes operan al 50 por ciento de su capacidad, los días lunes permanecen cerrados y de martes a domingo el horario de cierre es a las 18:00 horas. Los hoteles operan al 70 por ciento, y en el caso de cines, museos y teatros con un aforo del 50 por ciento y horario de cierre a las 22:00 horas.

Cortesía | Secretaría de Turismo

Debido a ello, la SECTUR recomienda hacer reservación previa, en los lugares que tengan disponible esta opción, pues así será más sencillo lograr el ingreso a los parajes y que haya garantía de que los visitantes podrán acceder a estos.

Cortesía | Secretaría de Turismo

Por ejemplo, el jardín de Edward James en Xilitla por ahora sólo opera con reservación, el boleto se puede adquirir directo en la página del sitio o en el Museo Leonora Carrington en Xilitla. Otro ejemplo son los lancheros de Tamul, que operan sus lanchas con la mitad de su capacidad habitual, en lugar de 16 personas, solo pueden ir 8 a bordo.

Cortesía | Secretaría de Turismo

La SECTUR también ha puesto a disposición cuatro números de WhatsApp en cada región en los que se puede dar atención personalizada a los visitantes, Centro: 444 457 33 03; Altiplano: 444 668 8755; Media: 444 653 9416; Huasteca: 444 660 4545.

Finalmente la Secretaría de Turismo aclaró que al no ser la dependencia que está a cargo del tema sanitario, ésta no ha sido receptora de reportes de casos de Covid-19 entre prestadores de servicios turísticos ni visitantes, y sobre todo no tiene conocimiento de sí ha habido contagios en sitios turísticos. No obstante mantiene una promoción de “Viajero Responsable”, en la que pide a los turistas cumplir con todas las medidas establecidas en los sitios, para así lograr una visita con el menor riesgo posible y cuidando sobre todo a las comunidades receptoras.