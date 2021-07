Industria deberá reforzar revisiones a trabajadores, tras despenalización de la marihuana

Al despenalizar el uso lúdico de la marihuana se deberán reforzar los esquemas de revisión en las empresas, pues no se puede permitir que los trabajadores acudan a laborar bajo la influencia de ningún tipo de droga, tanto lícita como ilícita.

Señaló lo anterior el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, quien de alguna manera se manifestó preocupado de que al legalizar este tipo de sustancias, se pueda generar algún impacto negativo en el ámbito laboral.

“Cuando se trata de la industria, obviamente no podemos permitir a nadie que llegue bajo la influencia de alguna sustancia a manejar una máquina o simplemente a hacer una hoja electrónica, eso no se puede, y no nada más se trata de la marihuana sino que se trata de cualquier tipo de droga, como el alcohol”, expresó.

Indicó que, si bien, las empresas de manera aleatoria y frecuente realizan algunas revisiones o estudios a sus trabajadores, para verificar las condiciones en las acuden a laborar, y destacó que bajo ninguna circunstancia se les permite ingresar si estos se encuentran alcoholizados o bajo la influencia de alguna otra sustancia, tanto legal como ilegal.

En ese sentido, consideró que posiblemente sea necesario reforzar estas verificaciones, con la despenalización de la marihuana para su uso lúdico.

Finalmente el empresario opinó que legalizar la marihuana va más allá del ámbito de seguridad y combate al crimen organizado, pues también se debe considerar la parte de salud, ya que, por ejemplo, cuando se legalizó el consumo de alcohol se evitó la compra-venta clandestina pero se propició un incremento en el alcoholismo, que es una enfermedad muy fuerte que hoy afecta la productividad de las personas.