Indignante la falta de insumos en hospitales: Marvely Costanzo

San Luis Potosí vive una crisis de salud preocupante e indignante que no existan condiciones en los hospitales para salvar la vida y atender la salud de las y los potosinos, por que la candiata a Gobernadora Marvely Costanzo dijo es hora de invertir y crear proyectos reales y verdaderos que garanticen un bienestar para la población.

"No es posible que en los hospitales no se cuente con los insumos más básicos para atender a la población que requiere de una atención médica, la ciudadanía requiere de un servicio de salud digno, ya no podemos permitir que el gobierno despilfarre el dinero en cosas que no tienen importancia y descuide las que nos salvan la vida".

Destacó que en su gobierno se harán inversiones en materia de salud, y gestionar una inversión de seis mil millones de pesos y garantizar que todas las regiones del estado "puedan contar con hospitales dignos y con la capacidad de atención suficiente para atender las necesidades de sus habitantes".

Costanzo se comprometió a sacar del hundimiento y resolver las problemáticas actuales que han envuelto al Hospital Central, garantizando el abasto de medicamentos, de insumos y contratando más personal médico que permitan prestar un mejor servicio de calidad y a su vez se aproveche su capacidad.

La candidata agregó es hora de San Luis Potosí este 6 de junio se atreva a probar el sabor de la libertad, y dejando al olvido la misma política de siempre que mantiene en al abandonado al sector salud.