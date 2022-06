Indígenas recurrirán a Sala Monterrey por inconformidades de Junta Directiva

Representantes indígenas que integran la Junta Directiva de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas en el Ayuntamiento capitalino, recurrieron a la Sala Monterrey para defender la conformación de este órgano.

Luego de que el Frente Unión de Pueblos Indígenas impugnó la integración de la Junta Directiva de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, y el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) dejó sin efectos la integración de la Junta, sus integrantes recurrieron a la Sala Monterrey.

Al respecto, Palmira Flores García, coordinadora interna de la Junta Directiva, señaló que la resolución del TEESLP vulnera a las comunidades indígenas, ya que quienes se inconformaron con la integración de la Junta Directiva, son quienes los agredieron y están denunciados ante la Fiscalía General.

Mencionó que una de las inconformidades planteadas al TEESLP, fue que no hubo consulta pública para elegir a los integrantes de la Junta Directiva, sin embargo destacó que conforme a sus usos y costumbres "la única autoridad para elegir a su representante es la asamblea comunitaria; nosotros decidimos cómo se iba a hacer el proceso justamente para evitar que personas que no conforman una comunidad vengan a usurpar un espacio que no les corresponde".

Es decir, las comunidades indígenas eligieron a sus representantes y por ende, no había necesidad de una consulta pública; con ello también desmintió otro de los argumentos de los inconformes, quienes acusaron que había sido una imposición de la autoridad municipal, "es total mentira, al contrario, la comunidad triqui, mazahua y mixteca baja reconocemos al alcalde Galindo ser el único que ha puesto orden, porque respetó lo dictado por las comunidades indígenas".

También señaló que con la resolución del TEESLP, se tendría que designar a un director de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, por lo que las decisiones quedarían en manos de una sola persona, mientras que con la forma en que trabaja actualmente, mediante una Junta Directiva, hay un representante de cada comunidad y todos tienen el mismo rango.

Flores García indicó que ya tuvieron una audiencia de alegatos ante la Sala Monterrey, en la que esperan que se respeten los derechos colectivos de las comunidades indígenas y su sistema normativo.