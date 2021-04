Indígenas huastecos protestan contra “El Mijis”

"No tenemos conocimiento de ese pelado que quiere seguirse asumiendo como representante indígena en la diputación plurinominal", dijeron representantes de grupos étnicos huastecos al acudir al Congreso del Estado para protestar contra “la usurpación de identidad de Pedro César Carrizales El Mijis, postulado como candidato indígena por MORENA.

La diputada Marite Hernández Correa atendió a los manifestantes y reconoció su lucha larga e histórica para la reivindicación de sus derechos; les dijo que son las autoridades quienes deben pronunciarse sobre las denuncias de falsificación de documentos, “ellos sabrán qué hacer, pero nadie que no pertenezca a los pueblos in dígenas debe representarlos y mas en un asunto electoral, nadie pued ellegar a asumir algo que no conoce”.

Ambrosio Santos del Aguacate en Aquismón, Aurelia Santiago de San Antonio, Francisca Navarro, Fortino López, Rosalinda de la Cruz y Artemio Merino, quienes pertenecen a las comunidades Otomí, Tenek, Wixarika, Mazahua, Náhuatl y Triqui, señalaron que no conocen al “Mijis” ni habían esuchado hablar de él jamás, por lo que están en contra de que pretenda representarlos.

“No nos vamos a detener hasta quitarle la candidatura a Pedro César Carrizales Becerra, ya que no conoce las necesidades de los pueblos originarios y solo quiere seguir viviendo del erario”, advirtieron los molestos representantes de pueblos y comunidades indígenas, al añadir que ni siquiera conoce las necesidades, usos y costumbres y organización política de estos pueblos.

“Desconocemos cómo fue que "El Mijis" pudo obtener los documentos que lo identifican como indígena, creemos que hubo algún colado o alguna autoridad a la que le ofreció cierta cantidad y en base a eso le firmaron el documento, así trabaja la política, la política es muy cochina".

“No puede representar a un pueblo que no lo quiere, y más si desconoce de las tradiciones, costumbres y necesidades de pueblos originarios, por lo que exigen que se le retire esa candidatura. Todos los políticos ven a los indígenas como oro puro, para aprovecharse de su cultura y sacar sus candidaturas adelante, y nos utilizan nada más", puntualizaron.