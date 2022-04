Indígenas buscarán llevar a Enrique Galindo a juicio político

Integrantes de pueblos originarios buscarán juicio político contra alcalde Enrique Galindo Ceballos y funcionarios que participaron en la integración de la mesa colegiada de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas.

Por voz de Zenón Santiago, representante indígena, se sabe que hay inconformidades entre los pueblos originarios de San Luis Potosí, debido al desconocimiento de la leyes por parte del Presidente Municipal.

Mencionó también que los tribunales ya están requiriendo al Ayuntamiento de la Capital para que rinda un informe y si efectivamente hubo convocatoria.

El también ex titular de la Unidad Especializada para atender pueblos indígenas, señaló que como no hubo convocatoria la autoridad municipal no podrá una explicación.

Entonces, procedería un juicio político contra el alcalde y sus colaboradores que intervinieron en la elección de la mesa colegiada. "Podemos llegar a esos extremos", advirtió.

Consideró que el asunto es grave, y sugirió a las autoridades municipales tomar con seriedad a los pueblos indígenas,

Recordó que ya hay pronunciamientos de parte de autoridades y tribunales porque la autoridades municipales se "brincaron" muchos detalles en la elección de los representantes de la citada dependencia y que, inclusive, no hubo consulta indígena

"Es que el Ayuntamiento! se equivocó, desconocen el procedimiento de las leyes de los pueblos orioginarios", dijo, y agregó: "por eso proceden la impugnaciones".

