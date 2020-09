Indígenas anuncian crear autodefensas, Ejército niega existencia

En San Luis Potosí no se han detectado autodefensas, solo grupos de indígenas que como parte de sus usos y costumbres vigilan el ingreso a sus localidades.

Así lo destacó el comandante de la 12ª. Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Gúzmar Ángel González Castillo luego de que supuestamente este sector en la huasteca potosina, anunciara la creación de un grupo de autodefensa por la desaparición de dos de sus pobladores.

#Tanlajás 👮🏻‍♂️🐕 Binomios caninos de la Policía Estatal se incorporan a la búsqueda coordinada con autoridades municipales y habitantes de las comunidades de San Isidro y San Nicolás,para localizar al señor Albino Rosendo, desaparecido desde el pasado fin de semana.#UnidadK9 pic.twitter.com/5Db9Ii54gg — SSP SAN LUIS POTOSÍ (@SSP_SLP) September 29, 2020

“Lo que sabemos de esos lugares es que los mismos grupos indígenas se organizan para vigilar la entrada a sus municipios, eso lo hemos referido y ellos han comentado que de esa manera vigilan el acceso a su población en base a sus usos y costumbres”.

El General de Brigada subrayó que estos grupos no actúan con armas de fuego, y no se ha registrado confrontaciones ni se tiene problemas con ellos, “no se ha tenido conflicto con estos grupos, los cuales no usan armas, los hemos encontrado con algunos palos pero no usan armas de fuego”.

#CiudadValles Policías Estatales en coordinación con elementos de la Policía Municipal, Protección Civil Municipal y vecinos de #Tanlajás, realizan trabajos de búsqueda por tierra y aire, para localizar al señor Albino Rosendo Martínez, desaparecido desde el 26 de septiembre. pic.twitter.com/ToruKoMQ5i — SSP SAN LUIS POTOSÍ (@SSP_SLP) September 28, 2020

La advertencia de crear grupos de autodefensas se hizo mediante las redes sociales en el sitio de internet San Pedro San Antonio, en la cual se publico que luego del plagio de un joven y una persona adulta de origen Tének, en Tanlajás, habitantes de las comunidades la Concepción, Cebadilla, Santa Elena, Las Lomas, San Nicolás, El Barrancón, Agualoja, Santa Martha y San Pedro, crearían un grupo para defenderse de la delincuencia asegurando que las autoridades actuales no les proporcionan garantía a los huastecos.

Por su parte el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, J. Inés Meléndez Estrada negó conocer la existencia de estos grupos, sin embargo se dio por enterado del secuestro de una persona en esa zona del estado.

“Estamos en coordinación y realizando patrullajes con autoridades de la Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República para ubicar a quienes se dedican a esos ilícitos.