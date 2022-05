Independencia en actuación de FGE y Poder Judicial piden PRI y PAN

Si algo ha lastimado a San Luis Potosí es la corrupción y por ello, en caso de existir hechos comprobados de malos manejos por parte del ex secretario de Salud Miguel Angel “N”, se deben investigar y sancionar conforme a lo establecido en la ley.

Así lo consideró el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) diputado Juan Francisco Aguilar Hernández al manifestar que se debe velar siempre por la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

“Si la fiscalía está llevando ante un juez de control no solo al ex secretario, sino también a la ex secretaria de Salud, se deben de tener por lo menos los datos de pruebas suficientes para el proceso correspondiente”.

Por su parte, el diputado Edmundo Torrescano Medina del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que es importante que se respeten sus derechos y que se le garantice la presunción de inocencia al ex funcionario estatal.

Expuso que tiene confianza en que “no se trata de una cacería política”, por lo que espera que las autoridades se conduzcan con independencia dentro de los procesos que se realizan, sobre todo en el Poder Judicial que llevará el caso en conjunto con la Fiscalía General del Estado, por lo que tiene que ser autónoma, en términos del estado de derecho que prevalece.

Los legisladores confiaron en que las autoridades se conducirán en estricto apego a derecho, garantizando un proceso transparente.

