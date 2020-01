Incremento de precios en productos golpean a comerciantes y familias: Canacope

Las tortillas, el pan, las botanas, los refrescos y los cigarros son los productos que han registrados incrementos en su precio, y se prevé que en próximas semanas se puedan elevar los costos de algunos insumos de la canasta básica, así como de la cerveza y los vinos.

Cigarros sufrieron incrementos de cinco a siete pesos la cajetilla

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien informó que los aumentos que se dieron fueron los siguientes: los cigarros subieron de cinco a siete pesos, el refresco y el pan entre uno y dos pesos, las botanas un peso y las tortillas igual un peso, pues el kilo ahora se vende en 16 pesos en las tiendas de abarrotes.

“El problema es que los repartidores no avisando cuándo viene el incremento, sino que nos dicen ya hasta que entregan el producto; con el cigarro es peor porque durante tres o cuatro días no surten cigarros, sino hasta que ya suben de precio. Esto nos afecta a los comerciantes porque no dan la oportunidad de que podamos surtir bien nuestros productos, es un mal sistema de los repartidores”, añadió.

Potosinos compraron la tradicional Rosca de Reyes a pesar de que el costo del pan registró un ligero incremento

De igual forma, apuntó que de nada sirve que se dé un aumento al salario mínimo, puesto que los trabajadores de menores ingresos aún así deben enfrentar los incrementos que se dan a estos y otros productos.

Las tortillas, el pan, las botanas, los refrescos todo ha subido de precio

“Es triste y lamentablemente que estemos jugando con un salario que le aumentan al trabajador y los productos vayan hacia arriba, el golpe es hacia la economía familiar, y a nosotros como comerciantes nos están acabando porque ya no sabemos cómo resurtir nuestros negocios”, concluyó.