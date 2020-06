Incrementó 200% el precio de la cerveza: Canacope

Hasta un 200 por ciento se ha incrementado el precio de la cerveza durante la emergencia sanitaria, pues si anteriormente se comercializaba en alrededor de los 35 pesos por unidad, actualmente en las pequeñas tiendas de abarrotes se vende por arriba de los 80 o 90 pesos.

Señaló lo anterior el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien explicó que mientras las empresas cerveceras no distribuyan el producto y a un precio más real o accesible, los negocios que la vendan van a tener que seguir ofreciéndola a un costo muy alto, porque ellos también la están consiguiendo muy cara.

Local Cerveza tendrá que esperar: Gobernación

Comentó que, si bien, hay quienes tienen en venta cerveza sin alcohol, la cual está a un precio mucho más accesible para el público, sin embargo ésta no se comercializa tan fácilmente porque “nadie la quiere consumir”.

“El precio de la cerveza sigue igual, porque son los acaparadores los que tienen las bodegas grandes quienes la están distribuyendo y la están dando muy cara, y por ese motivo la tenemos que dar a un precio más elevado. Mientras la empresa no trabaje y no reparta cerveza, y mientras no ponga su precio real, pues se seguirá vendiendo cara”, expresó.

No obstante, dijo que posiblemente a partir de la segunda quincena de este mes habrá empresas cerveceras que reiniciarán sus labores en un porcentaje, entonces una vez que comiencen a producir y distribuir la cerveza, ésta podría regularse poco a poco en su precio.