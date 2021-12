Incrementarán tarifas de paquetes vacacionales para el 2022

En el 2022, las tarifas de los paquetes vacacionales serán más altas que las de este año, pues desde ahorita se ha observado que los viajes que se están agendado para el próximo año, vienen con un incremento en su costo, principalmente en el hospedaje.

Así lo señaló Rocío Macías Calvo, presidenta de la sección especializada de Agencias de Viajes de la Canaco-Servytur, quien reconoció que las tarifas estarán “un poco altas”, pues al menos en los hoteles se ha tenido un incremento de entre un 10 y un 15 por ciento en sus tarifas, tanto a nivel nacional como internacional.

“Ya desde ahorita tenemos un incremento de tarifas para el año que entra, de todo lo que hemos vendido para 2022 ya se tienen tarifas con incrementos, y sí están un poquito altas”, expresó.

Por otro lado, destacó que este mes de diciembre fue muy bueno para las agencias de viajes potosinas, pues, a comparación del año pasado se tuvo un incremento de entre un 30 y un 40 por ciento en las ventas; los destinos más solicitados han sido 100 por ciento de playa, como Puerto Vallarta, Cancún y Mazatlán, pues la mayoría de las personas buscan pasar la Navidad o el Año Nuevo en este tipo de lugares.

Finalmente, la empresaria reconoció que todavía persiste un ambiente de incertidumbre económica, no sólo para las agencias de viajes sino en general para todos los sectores productivos, pues la pandemia del Covid-19 sigue vigente, además de que continúan surgiendo nuevas variantes. No obstante, confían en que ya no habrá nuevamente un cierre de actividades, como el que se tuvo durante el 2020.

