Incrementa compra de medicamentos antivirales sin receta

La venta del Tamivir (oseltamivir), que es el medicamento utilizado para combatir la influenza, se ha incrementado entre un 20 y 30 por ciento en las farmacias y laboratorios, en relación a la temporada anterior; aunado a ello también se están comercializando mucho los cubrebocas y el gel antibacterial.

Informó lo anterior Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la comisión especializada de farmacias de la Canaco-Servytur, quien consideró que dentro del sector farmacéutico hay una gran preocupación por los constantes casos de influenza que se han registrado; incluso les inquieta más que el tema del coronavirus, pues la influenza es un enfermedad que sí se encuentra en nuestro país y la población ha descuidado el tomar medidas para prevenirla.

Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la comisión especializada de farmacias de la Canaco-Servytur / Daniela Aranda

Local Ya son 70 casos confirmados de influenza

“Yo creo que la preocupación del sector farmacéutico no es el coronavirus, porque afortunadamente en México todavía no lo tenemos, sí hay que tomar las precauciones para evitarlo; pero creo que la mayor preocupación es la influenza y nos hemos descuidado un poco, no seguimos tomando las medidas correspondientes para el tratamiento de esta enfermedad, y sí ha habido casos”, expresó.

Manifestó que el tema del coronavirus de alguna forma vino a despertar conciencia en la población para nuevamente tomar medidas para prevenir enfermedades virales, sobre todo la influenza; sin embargo, aunque se han consumido más medicamentos para combatir esta enfermedad no se ha generado una escasez. Aseguró que los laboratorios y farmacias cuentan con suficiente abasto de Tamivir y otras medicinas para prevenir la influenza.

“El cuidado o la conciencia de la gente muchas veces se deja guiar por las noticias, cuando en las noticias se difunde algo acerca de una enfermedad es hasta ese momento cuando la gente toma la conciencia, si no hay difusión la gente no lo escucha o no lo ve, entonces baja la conciencia y no toman las medidas, hasta que no se da una noticia de este tipo es cuando nuevamente toman conciencia y las medidas precautorias”, comentó.