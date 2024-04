Inclusión de mujeres en la ciencia, un parteaguas en el proceso de la humanidad: Científica

“De forma histórica, la ciencia ha sido un campo totalmente dominado por hombres, pero a lo largo del tiempo, las mujeres hemos seguido luchando y rompiendo paradigmas para seguir ocupando espacios en este mundo tan fascinante, como lo es la ciencia”.

Así lo expresó la doctora Ingrid Guadalupe Meza Pardo. Doctora en Ciencias de los Materiales y adscrita al Instituto de Física de la UASLP, en donde realiza una estancia de investigación, lngrid Meza destacó la importancia de las mujeres en la ciencia, “a lo largo de los tiempos las mujeres hemos seguido luchando y rompiendo paradigmas, y sobre todo que ha sido un parteaguas en el proceso de la humanidad”.

Señaló también que en la actualidad y a pesar de los obstáculos y desafíos, a los cuales las mujeres se han enfrentado, se va tenido un avance poco a poco como sociedad, enfrentando la desigualdad de género que ha existido.

“En algunos casos, hay líderes que han dado excelentes oportunidades a las mujeres en diversas instituciones, tanto educativas como en ciencia específicamente, lo que ha beneficiado al poder generar un cambio generacional y que a la larga beneficiará a las mujeres para buscar esa igualdad que siempre hemos pedido”.

Agregó que de alguna u otra manera se puede ir aboliendo la violencia para las generaciones que vienen atrás, “en lo particular me gustaría hacer hincapié en los estereotipos de género, en ocasiones hay quienes dicen tú no porque eres mujer, o bien nosotras mismas hemos adquirido esos estereotipos con el tiempo y resulta que ya todo está estereotipado. Por ejemplo, tú mujer te tienes que ocupar de las compras de la casa, entre otras cosas”.

Recomendó quitar esos estereotipos de género, “ya que todas y todos podemos hacer cualquier actividad. Necesitamos que se promuevan más los modelos a seguir de científicas, como Marie Curie e impulsar esta parte con los más pequeños”.

Por otra parte, la doctora Ingrid Meza señaló que en la actualidad se encuentra realizando trabajo de investigación en el área de Nanomateriales, los cuales puedan tener un efecto terapéutico, del tipo intrínseco y que puedan ser adyuvantes para tratamientos contra el cáncer, “específicamente estamos probando en modelos celulares directamente de próstata y cérvicouterino”.