Incierto el tiempo de paro en la GM

La empresa automotriz General Motors ampliará su tiempo de inactividad en las plantas de producción que se están viendo afectadas por el suministro de semiconductores, incluida la de San Luis Potosí, y será hasta mediados del mes de marzo cuando ésta revaluará la situación para saber si regresa a operaciones o si continuará por tiempo indefinido el paro técnico que iniciaron el pasado 08 de febrero.

En un comunicado emitido por la armadora estadounidense a través de su sitio oficial, se informó que han decidido extender el período en el que se encontrarán inactivos, debido a que el suministro de semiconductores sigue siendo un problema al que se enfrenta toda la industria; esto aplicará para todos los turnos laborales de las plantas de Fairfax (Kansas), CAMI (Canadá) y San Luis Potosí (México).

"Estamos ampliando el tiempo de inactividad en esas plantas y revaluaremos a mediados de marzo. Nuestra intención es recuperar la mayor cantidad de producción perdida como sea posible. Además, cuando hay escasez de semiconductores que impacta en la producción, en algunos casos pretendemos construir vehículos sin ciertos módulos y los completaremos lo antes posible. Esto nos ayudará a satisfacer rápidamente la fuerte demanda de los clientes a medida que haya más semiconductores disponibles", expresó General Motors en el comunicado.

Al respecto, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial de San Luis Potosí, Ricardo Pérez Castillo, reconoció que la falta de semiconductores ha representado una situación complicada para la industria automotriz, porque muchos de los componentes vehiculares, incluso a nivel de frenos o de sistemas, dependen de estos microchips, y “no es nada sencillo fabricar o adaptar este tipo de materiales ya que se necesitan inversiones muy grandes”, además los tiempos de fabricación son tardados, hasta de 90 días.

En el caso de General Motors, comentó que de momento es incierto el tiempo que pueda durar el paro de actividades, pues es decisión personal de la empresa acorde a la celeridad en la adaptación que puedan tener con sus proveedores, los cuales provienen principalmente de Asia.

El empresario dijo que no creen que este desabasto de semiconductores vaya a generar una situación catastrófica, pues no hay una afectación total en la industria, ya que estos chips son las partes que utilizan los microcomponentes que van en el ensamblado final del vehículo. Aseguró que muchas otras plantas van a continuar laborando, tratando de nivelar sus inventarios en cuanto a otras piezas, pues hay que recordar que un vehículo tiene infinidad de piezas y no sólo los puros semiconductores, y se tratará de ver si se redirige a líneas más rentables para mantener la operación.

“La empresa está trabajando para poder solucionar este detalle y en el momento en que ellos tengan un dato preciso, o mayor certidumbre en este aspecto, pues darán conocimiento a la comunidad industrial en SLP. Esperamos que haya un ajuste dentro de lo que son las líneas de producción, principalmente para que pueda haber un abasto, sino el suficiente, por lo menos el que pueda permitir que la operación de General Motors en SLP pueda retornar lo más pronto posible”, externó.