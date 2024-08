Incertidumbre en Pozos afecta al 40% de la actividad inmobiliaria

A pesar de lo que se ha dicho respecto a la regularización de servicios en Villa de Pozos, los trámites en materia inmobiliaria siguen detenidos, señaló Francisco Eduardo Naif Gallegos, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Naif Gallegos señaló que si bien ya se avanzó en la elección del Concejo municipal de Villa de Pozos, la situación en torno a trámites sigue igual, puesto que "no hay una ventanilla que permita ir a gestionar una licencia de construcción o un permiso de obra, un traslado de dominio".

Indicó que esta situación mantiene detenido al sector inmobiliario, pues por ejemplo hay constructores que no pueden arrancar su obra debido a que les falta algún permiso, los notarios no pueden otorgar escrituras de inmuebles vendidos debido a que no pueden terminar el proceso de inscripción en el Registro Público de la Propiedad porque les falta el aviso preventivo o el avalúo catastral, incluso el pago de impuestos.

Manifestó que esto afecta alrededor del 40% de las actividades inmobiliarias del día a día, ya que Villa de Pozos es la zona que contaba con mayor compra-venta de casas debido a su cercanía con la Zona Industrial, "sin duda hay una gran afectación".

En el mismo sentido, Naif Gallegos añadió que se ha detenido la compra-venta de inmuebles ya que por ejemplo, los constructores no pueden ofrecer una fecha de entrega a los clientes porque no saben ni siquiera cuándo podrán comenzar a construir, lo que ha derivado en que las personas recurran a la renta en lugar de comprar.

Naif Gallegos estimó que la municipalización de Villa de Pozos puede generar una desaceleración "en todo sentido" en el sector inmobiliario, ya que por ejemplo, no crecerá la plusvalía de las propiedades en tanto no haya certeza legal sobre la tramitología.

Debido a ello dijo esperar que se activen los trámites en octubre, una vez que entre en funciones el Concejo, "pero lo vemos difícil".

