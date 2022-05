Incendio en "La Exposición" es un llamado para todo el comercio a la prevención

El lamentable incendio que se suscitó en la plaza "La Exposición", en el Centro Histórico de San Luis Potosí, es un llamado de prevención a los comerciantes, propietarios de inmuebles, trabajadores y usuarios de cualquier instalación de la zona, pues este tipo de accidentes se pueden presentar de manera inesperada.

Así lo manifestó la presidenta de la Asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo, quien consideró que, después de este suceso, sería bueno que en lo particular cada negocio pudiera verificar que sus instalaciones eléctricas se encuentran en buenas condiciones, para evitar que alguna falla provoque incendios, y se revise que hay las medidas básicas de prevención, como tener a la mano extintores, si no es necesario no dejar objetos conectados durante la noche, no dejar veladoras encendidas, entre otros aspectos.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

"Que esto nos sirva de experiencia a todos los que habitamos y trabajamos en el Centro Histórico, para que tomemos las medidas y precauciones necesarias para que no volvamos a tener un evento de esta naturaleza y que es muy lamentable", expresó.

Si bien, recordó que, cuando un negocio solicita su licencia en Comercio Municipal uno de los requisitos para obtenerla es el tener el visto bueno de Protección Civil, y esta dependencia se encarga de hacer las observaciones necesarias para que el establecimiento sea seguro, entre ellas está el recibir capacitaciones por parte de Bomberos para la prevención de incendios y el contar con extintores.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

En ese sentido, apuntó que, es obligación de cada propietario y comerciante tomar cursos, junto con los trabajadores, para reforzar estos temas.

"Tú como patrón tienes que buscar capacitar a tu gente para prevenir estas situaciones. Yo me imagino que, en el caso de La Exposición, la asociación de comerciantes tendrá que solicitar estas capacitaciones a través de Protección Civil, pues es obligación de cada dueño y comerciante", añadió.