Inauguran puente de Quintas de la Hacienda

El gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona, llevó a cabo la inauguración de la remodelación del puente superior atirantado de Quintas de la Hacienda con una inversión de 389 millones de pesos. Ahí dijo que este gobierno hace lo imposible para las familias que viven aquí.

Acompañado de funcionarios de primer nivel, sostuvo que se trata de un momento inigualable en mejoraras de infraestructura, se logró salir del bache que era tradición en esta zona.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En esta obra le cumple y les resuelve los problemas de movilidad a los vecinos de Cactus, Hacienda de los Morales, Los Gómez, entre otros.

La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, refirió que esta obra era muy esperada porque esa carretera es de mucha movilidad, "su amor por Soledad se estampa en el Municipio, es la clave de infraestructura urbana, esta arteria es muy importante para los transportistas, para los comerciantes, ya nos la habían pedido. Con todo el apoyo vamos a seguir trabajando para posicionar a los soledenses".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

El mandatario estatal señaló que estaban esperando este puente por 20 años, incluso recordó que en su gestión como alcalde de Soledad le pidió a los ex gobernador Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras que lo apoyarán económicamente pero no le daban recurso más que para semáforos. El argumento fue que la obra representaba 500 millones de pesos y no consideraban esta obra como prioritaria.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Decían que éramos el patio trasero de la capital, pero ahora vas ser el municipio más fregón de San Luis Potosí. Esta obra nos costó casi 400 millones de pesos y aquí tendremos nueva ruta de metrobus, lo que no pudo hacer el gobierno pasado, ya lo hicimos nosotros. La alcaldesa va a tener otros 500 millones de pesos para Soledad en el próximo año, y le vamos a pedir que a este bulevar le pongan nombre desde el distribuidor Juárez".

Se comprometió a que van a resolver el problema de inundaciones de Cactus y Privadas de la Hacienda, para eso sostuvo que ya ha direccionado recursos para la adquisición de colectores pluviales.

"San Luis ya levantó el vuelo y Soledad también".