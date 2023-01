IMSS realizó mil 175 acciones de salud, tiene objetivo de aumentar el otorgamiento de consulta

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí realizó mil 175 acciones de salud, entre las que destacan acciones PREVENIMSS+, consultas de Medicina Familiar y de Especialidad, como parte de la Primera Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios 2023.

La titular de la delegación estatal del IMSS, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, comentó que esta estrategia tiene el objetivo de aumentar la oportunidad en el otorgamiento de la consulta de Medicina Familiar y de Especialidad, así como los procedimientos quirúrgicos programados.

Fueron atendidas 961 consultas de Medicina Familiar, a través de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 5, en Soledad de Graciano Sánchez; la UMF No. 3, en Ciudad Valles; y las UMF No. 45, No. 47 y No. 51, en la capital potosina.

Se realizaron 3 mil 838 atenciones PREVENIMSS+, que incluyen detecciones de cáncer cervicouterino, exploración clínica de mama, toma de peso, talla, así como detección de enfermedades crónico degenerativas (diabetes mellitus, hipertensión arterial), entre las cuales sobresalen las 113 mastografías y 10 vasectomías realizadas durante el fin de semana.

En el rubro de consultas de Especialidad y cirugías programadas, participaron los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, No. 2 y No. 50, en la capital, y el HGZ No. 6, en Ciudad Valles, sumando 247 consultas de Ortopedia, Psiquiatría, Medicina Física y Rehabilitación, Neurología y Ginecología, así como 41 69 cirugías programadas de Ortopedia, Cirugía General y Ginecología.

Las acciones durante esta jornada se llevaron a cabo con los protocolos de sana distancia y apego a medidas preventivas como uso de cubrebocas obligatorio; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia