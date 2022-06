Vasectomías sin Bisturí totalmente gratuitas dice el IMSS

Durante la Jornada Nacional de Vasectomías sin Bisturí, que se desarrolló en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 47 de la capital y UMF No. 3 en Ciudad Valles, del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, IMSS, se lograron realizar 123 procedimientos quirúrgicos.

Así lo señaló, Erasmo López Rodríguez, encargado de la Jefatura de Prestaciones Médicas del organismo sanitario, quien mencionó que durante el desarrollo de la jornada, se atendieron a personas derechohabientes y no derechohabientes que adoptaron este método de planificación familiar.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Las vasectomías son gratuitas y se llevan a cabo todo el año, tanto para derechohabientes como para población en general, añadió que los métodos de este tipo no representan ningún costo adicional.

Se trata de un proceso que no requiere de hospitalización y el paciente regresa a su domicilio el mismo día que es intervenido.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Entre los beneficios del procedimiento destaca que es permanente, no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos para la salud; es una cirugía que no requiere hospitalización, la recuperación es rápida; permite al hombre regresar rápidamente a sus actividades y es el método ideal en el hombre cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos.

La vasectomía se puede efectuar en cualquier momento, siempre y cuando el derechohabiente lo solicite de manera voluntaria a su médico.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Para realizarse la vasectomía, el interesado únicamente debe acudir a la UMF que le corresponda y dirigirse al área de Medicina Preventiva o Trabajo Social, en donde se les explicará el proceso a seguir, así como el procedimiento de la propia intervención, para que el paciente tome una decisión final.

Es necesario presentar documentos de cartilla de salud en caso de ser derechohabiente o una identificación oficial de no ser asegurado.