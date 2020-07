IMSS niega mal manejo de la pandemia en sus Unidades de Medicina Familiar

Afirman desde la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que hay un correcto manejo de la pandemia por Covid-19, esto luego de que algunos trabajadores del organismo sanitario, denunciaran una serie de irregularidades ocurridas en su instituto, como la falta de capacitación laboral y de infraestructura para atender a los pacientes que llegan al nosocomio con enfermedades respiratorias y que pueden ser sospechosos de la enfermedad que azota al mundo entero.

Se indicó en relación a la manifestación de un grupo de 15 médicos de la Unidad de Medicina Familiar, UMF, No. 45, de la capital potosina, en la que señalaban que no cuentan con Equipo de Protección Personal, EPP, para atender a los derechohabientes en el Módulo Respiratorio y que éste no cumple con los lineamientos para emergencia sanitaria, que la Representación del IMSS en San Luis Potosí si cumple con normatividades para atender a su personal y a los usuarios del sistema.

Al parecer, de acuerdo con los lineamientos institucionales para el Uso de Equipo de Protección Personal, los insumos correspondientes son entregados a las trabajadoras y trabajadores diariamente, de acuerdo a su categoría y a las funciones que desempeñan.

Así también se notificó que autoridades directivas mantienen estrecha comunicación y diálogo con la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, SNTSS, Sección XVII, con el objetivo de atender de manera oportuna los requerimientos del personal que realiza sus labores en el Módulo Respiratorio, en cumplimiento con las medidas de protección sanitaria establecidas de acuerdo con sus funciones.

Se aseguró que la Unidad de Medicina Familiar cumple con los lineamientos sanitarios, de insumos y cobertura de personal para atender el Módulo Respiratorio.

Cabe destacar que después de realizar esta movilización, el personal de la UMF No. 45 se reincorporó a sus labores y se prestó el servicio de manera normal.

“El Instituto Mexicano del Seguro Social externa su compromiso de garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en la emergencia sanitaria por Covid-19, con el propósito de brindar atención médica de forma oportuna y de respetar las medidas de protección tanto para el personal como para la derechohabiencia”.