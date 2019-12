"IMSS miente, nos manda a guarderías peores": Padres de guardería DIP

Vuelven a manifestarse padres de familia de la guardería Desarrollo Infantil Potosino (DIP) quiénes afirman que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) buscan enviar a sus niños a una guardería con peores condiciones como la actual, esto luego de que terminaron un contrato de subrogación que terminara el próximo 31 de diciembre.

Sandra RenterÍa una de las madres afectadas por el cierre de la guarderia DIP, explicó que ya se registró una junta con padres de familia donde se les informó sobre el termino de contrato y se dieron alternativas en otras guarderías, sin embargo los cambios son en instalaciones dañadas y con malas condiciones, algunas guarderías no tienen ni divisiones para ir al baño.

"Nos están obligando a ir a un lugar donde las instalaciones no están adecuadas, son peores. Realmente la guardería DIP tenia buen nivel y no había motivos de inseguridad, son mentiras lo que dice el IMSS".

Los padres de familia se manifestaron a las afueras de la delegación estatal del IMSS para hacer manifestar su inconformidad.

"Ahorita muchos papás estamos preocupados porque nos están mandando a lugares con peores condiciones, o no hay lugares suficientes. No sabemos qué vamos a hacer con nuestros hijos, ya nos dijeron que es un hecho el cierra de la guardería el 31 y no se renovará contrato".

En esta ocasión se manifestaron menos quejosos porque afirman les es imposible dejar los trabajos y continuar con las protestas.