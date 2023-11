IMSS mantiene campaña de detección de VIH/SIDA en sus 7 jurisdicciones en SLP

En el estado de San Luis Potosí se tiene el registro de 4 mil 363 hombres y 912 mujeres que tienen el Virus de Inmunodeficiencia Humana, (VIH), según se destaca en el reporte del tercer trimestre de este año en la dirección general de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República Mexicana. Es por eso que se hace fundamental, mantener las campañas de detección oportuna de esta enfermedad.

Los Servicios de Salud a través de la Coordinación Estatal de VIH/sida e ITS/VHC, mantienen de forma permanente una estrategia de detección en las siete Jurisdicciones Sanitarias del Estado, a través de los Centros de Salud y en los dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS SLP y CD. VALLES), Hospitales Generales, Hospitales Básicos y Hospitales Comunitarios.

Lo anterior lo dio a conocer, Claudia Aidé Rodríguez Trejo, responsable del Programa Estatal de VIH/ Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Virus de la Hepatitis C (VHC) de los Servicios de Salud del Estado. En San Luis Potosí, hay apoyo para la detección y tratamiento contra el VIH, por lo que informó que en lo que va del año, los Servicios de Salud a través del Programa Estatal de VIH e ITS han realizado más de 70 mil pruebas de VIH, para brindar un diagnóstico oportuno para beneficio de la salud de las y los potosinos.

Actualmente tienen activa la estrategia “HazteLaPruebaDeVIH” que tiene como finalidad disminuir el impacto en la salud que representa la epidemia del VIH/sida, la campaña tiene como objetivo el tamizar y diagnosticar al mayor número de personas que han adquirido el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que no lo saben.

Se toma una muestra de sangre capilar de uno de los dedos de la mano, colocándola en un casete para su análisis y brinda un resultado en menos de 15 minutos, con una confiabilidad del 93 al 99 por ciento. Es importante para la población que quede claro que estas pruebas son de tamizaje, si el resultado es reactivo, se realiza otro estudio mediante una prueba de laboratorio llamada Western blot (detecta anticuerpos contra el virus en sangre o saliva) o determinación de Carga Viral (número de copias del virus).

Archivo OEM | El Sol de San Luis

La prueba es voluntaria, gratuita y su resultado confidencial. No requiere ayuno, además posibilita un diagnóstico oportuno y el inicio de un tratamiento médico con mayor éxito, el conocer el estado serológico permite medidas preventivas para evitar la transmisión del virus del VIH y ejercer la sexualidad de manera libre y segura.

El test es para todos aquellos que se expongan a cualquiera de las formas de transmisión, por contacto sexual no protegido con una persona con VIH; sanguínea, trasplante de órganos, uso compartido de agujas con personas portadoras del VIH; o perinatal, una mujer embarazada con VIH puede transmitir el virus al bebé en cualquier momento del embarazo, parto y a través de la leche materna. Por lo que es importante que, toda persona que haya tenido al menos una relación sexual en su vida, mujeres embarazadas y las personas con prácticas de riesgo como el uso de drogas inyectables, deben realizársela.

Los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), se proporcionan servicios para la prevención y atención especializada de pacientes con VIH e infecciones de transmisión sexual. Este tipo de unidades médicas brinda el servicio de prevención y promoción como parte fundamental de sus funciones y acceso al tratamiento antirretroviral para todas las personas con diagnóstico de VIH que no están cubiertos por regímenes de seguridad social.