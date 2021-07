IMSS llama a la donación de sangre

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Luis Potosí, llama a la población a donar sangre como un acto de generosidad y solidaridad con las personas que se encuentran en situación de hospitalización, porque con la donación altruista se contribuye con la recuperación de la salud y en salvar la vida de las personas que lo necesitan.

Para llevar a cabo los procesos de donación altruista, el Banco de Sangre del Hospital General de Zona, HGZ, No. 1, cuenta con un protocolo de medidas sanitarias para proteger a las personas donantes y al personal institucional. Por lo tanto, se reitera la seguridad en cada uno de los procesos que se realizan en el área de atención al donante.

Las personas interesadas ser donadoras altruistas, deben acudir al Banco de Sangre, ubicado en Avenida Nicolás Zapata.

Deben cumplir con requisitos como Estar sano, Tener entre 18 y 65 años de edad, Pesar más 50 kilos, No estar tomando antibióticos, Deberá transcurrir más de un año después de realizarse el último tatuaje, perforaciones o acupuntura, No estar embarazada ni estar amamantando, No tomar medicamento en la última semana, No haber ingerido las últimas 48 horas alcohol. Si padece presión alta pero está controlado, puede ser donador.

Es importante destacar que diariamente se requiere del vital líquido para pacientes con cáncer o que serán intervenidos quirúrgicamente; mujeres embarazadas y bebés prematuros.

Estas acciones se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.