IMSS en SLP, acéfalo tras destitución del delegado

Apenas cumplió el año como delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Leonardo Francisco Muñoz Pérez, y ya fue destituido de la encomienda debido a que la institución sanitaria se encuentra en los peores indicadores a nivel nacional, la atención médica es mala, no hay citas médicas, no hay especialistas, existen situaciones de acoso sexual entre el personal sanitario y las diversas denuncias por malos manejos no se han resuelto.

Se sabe que fue destituido de la titularidad del Órgano Operativo de Administración Desconcentrada del IMSS en San Luis Potosí, el cual durante su gestión atravesó una serie de escándalos, apenas alcanzó a cumplir el año en la dependencia ya que fue nombrado el pasado 3 de julio de 2023.

A mediados del mes de julio, Muñoz Pérez fue citado en las Oficinas Centrales de la Ciudad de México, donde se le informó que su último día en la encomienda sería el 31 de julio del 2024, presuntamente porque no tuvo resultados en el puesto que le otorgaron a nivel nacional.

Esto, pese a que, Leonardo Francisco Muñoz, tenía previsto llevar a cabo la realización de su primer informe de actividades para el día 6 de agosto de este año, pero no se le permitió que lo hiciera, ni a manera escrita, ya que su rescisión de contrato fue a partir del 1 de agosto del 2024.

Cabe señalar que, la delegación potosina se encuentra en último lugar de indicadores según la revisión que hizo hace dos meses la Unidad de Evaluación de Delegaciones, a causa de: citas saturadas, falta de insumos básicos, citas a especialidades inexistentes, corrupción, nepotismo en el Almacén General, funcionarios con denuncias de acoso sexual.

El último escándalo fue cuando Francisco Muñoz, supuestamente autorizó una cirugía de cadera el pasado 10 de mayo, saltándose a más de 100 pacientes en lista de espera y conseguirse para ello, insumos que no entraban en el cuadro básico.

Además, se llegó a señalar que supuestamente la jefa de Control de Abasto y Suministros del IMSS, Fátima Guadalupe Guevara Campos, se fue de vacaciones a Jerusalén, sin una autorización de vacaciones institucional, pues aún no tenía el derecho por su antigüedad de apenas cuatro meses, sino usando un Pliego de Comisión de Trabajo al área de Administración, autorizado por el jefe de Administrativos, Edson Daniel Hernández Román y otros funcionarios.

En el mes de julio estuvo en San Luis Potosí, Luisa Obrador que es jefa de Unidad de las Delegaciones de la República Mexicana para dejar encargada por tres meses a la actual jefa de Prestaciones Médicas de la delegación estatal, Cristina Rodríguez Nester. Posteriormente harán un nuevo nombramiento a nivel nacional para San Luis Potosí.