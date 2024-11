IMSS de SLP recomienda prioridad preventiva en diabetes, ¿en qué consiste?

La Organización Panamericana de la Salud, (OPS), lanzó en el año de 2021 el Pacto Mundial contra la Diabetes, una iniciativa global para mejorar la prevención y el cuidado de la diabetes y hoy, el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) en San Luis Potosí, hace un llamado a la población derechohabiente a dar prioridad a la salud preventiva y evitar riesgos de enfermar de diabetes, adoptando hábitos saludables.

De acuerdo con la Revista Diabetes se estima que en México a inicios de este año, 474 mil 894 personas viven con este mal y que su prevalencia está relacionada con las desigualdades sociodemográficas. En 2022, el Ensanut reportó que la prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada fue de 12.6 por ciento y 5.8 por ciento, respectivamente.

En el caso del género, el porcentaje de personas con diabetes es mayor en las mujeres que en los hombres.

Existen dos clasificaciones de esta enfermedad, la diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad, aunque es más común en la infancia o adolescencia, y la diabetes tipo 2, que es el tipo más común, es más frecuente en personas mayores de 40 años, aunque, también en menores de edad y adolescentes.

El Seguro Social cuenta con Módulos de Medicina Preventiva, donde personal especializado realiza el Chequeo PrevenIMSS, orienta a los pacientes sobre una alimentación saludable basada en el Plato del Bien Comer, evitar el consumo de refrescos, jugos embotellados, comida rápida y cuidar las porciones y cantidad de los alimentos que se consumen.

El coordinador auxiliar del Primer Nivel de Atención del IMSS, Abraham Zamora Cruz, destacó la importancia de que las personas con diagnóstico de diabetes mellitus tengan apego al tratamiento médico indicado, además de que deben vigilar los niveles de glucosa, realizar actividad física, y mantener una actitud positiva y de corresponsabilidad.

Se trabaja en la prevención y detección oportuna de la diabetes, ya que los altos índices de glucosa de forma crónica y sostenida se asocian con daño a largo plazo en órganos como ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos.

La diabetes contribuye de manera importante a las enfermedades cardiovasculares y es una de las principales causas de discapacidad; este padecimiento, al no ser diagnosticado a tiempo o mal controlado, puede llevar incluso a la amputación de los miembros inferiores, ceguera y enfermedad renal.

Para la derechohabiencia de 20 años y más, se recomienda que acudan a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y a los Módulos PrevenIMSS para que les realicen la prueba de detección de diabetes.

Además de que mantenga un peso adecuado, realizar actividad física, llevar una alimentación saludable, no fumar y moderar el consumo de alcohol, son medidas que reducen los factores de riesgo.

La institución ha implemento estrategias como PREVENIMSS+, para fomentar hábitos saludables como la alimentación y la actividad física, para prevenir enfermedades como la diabetes.

En los Centros de Atención a la Diabetes del Instituto Mexicano del Seguro Social (CADIMSS), ubicados en las UMF No. 45 y No. 47 de la capital, y la UMF No. 3 de Ciudad Valles, el personal de la salud identifica factores de riesgo de la diabetes, además de promover el autocuidado con el Chequeo PrevenIMSS, que ofrece materiales como infografías, guías y acciones físicas grupales.

“Estas acciones se encuentran enfocadas en fortalecer la prevención y detección oportuna de la diabetes en cualquier etapa de la vida, ya que es importante señalar que este padecimiento puede presentarse a cualquier edad”.