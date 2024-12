Impugnará Enrique Galindo su expulsión del PRI

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos aseguró este lunes que impugnará su expulsión del Partido Revolucionario Institucional “para demostrar que no tienen la razón”, pero dejó abierta la posibilidad de retirarse “si ese PRI prevalece; no voy a estar donde no me quieren…”.

En conferencia de prensa al término de una sesión de Cabildo, divulgó que fue apenas este lunes cuando fue notificado con copia simple de una resolución de más de 190 hojas.

“Los motivos no me quedan claros; parece ser que son mis propias declaraciones ante medios lo que fundamentan con se pretexto me están expulsando, por declarar mal de Alito y por declarar mal de la presidenta del PRI”, detalló.

Consideró que el sentido de la resolución es antidemocrático. “De hecho la resolución expresamente dice que tengo limitada mi libertad de expresión; eso habla de la antidemocracia que está viviendo en este momento en el PRI”, aseveró.

“Quien no me quiere es la cúpula del PRI actual; yo creo que la militancia del PRI me quiere, ha habido una gran cantidad de muestras de apoyo, hombres y mujeres, que han demostrado mucho afecto a mi persona y a mi trayectoria”, dijo, y rechazó que de dejar las filas de ese instituto político en un momento dado convoque a una salida masiva. “Invito a que sigan siendo priístas como nos formaron a nosotros, de hueso colorado, con convicciones…”.

“Mi posición es que voy a tramitar la impugnación correspondiente; tengo derechos de militancia; pero claro que es el PRI que no me gusta lo vengo diciendo, no es en el que crecí, el de mis 40 años de militancia, no es el que quiero para los priístas actuales y futuros”, insistió.

Consideró curioso que su expulsión se de en el marco de la renovación de la dirigencia estatal del PRI, y en cuyo reciente reunión de consejo expulsaron a más de la mitad de sus integrantes.

Galindo Ceballos que su situación ante el partido no le preocupa ni aceptar invitaciones de otros institutos políticos. “Mi preocupación número uno es gobernar la ciudad; no quiero distraerme, no meterme en política, sino sacar adelante un plan de gobierno muy importante. A la gente no le importa si el alcalde es del PRI, lo quiere trabajando”, aseveró.