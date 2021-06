Impugnación de Óscar Vera violenta a candidatas electas

No vamos a permitir que las autoridades electorales sean omisas ante los mecanismos y las disposiciones legales que por años las feministas y las mujeres indígenas hemos construido. Asimismo no cederemos ante las prácticas endogámicas que continúan perpetuando al partido Conciencia Popular, mismas que son un claro ejemplo de violencia política de género, con la que buscan privilegiar la permanencia del diputado Óscar Vera Fábregat. Queremos dejarles claro a las y los diputados que vienen que no vamos a dejar actuar a un Congreso que haga a un lado a las compañeras en sus derechos.

Así lo mencionó la activista, Defensora de los Derechos Humanos y candidata electa a diputación local por Morena, Marcela García, respaldada por Juan Cisneros, representante del Observatorio Indígena Mesoamericano, Gloria de los Ángeles Sánchez, Delegada Estatal de la Red Nacional de Defensoras de la Paridad en Todo en SLP, y diversas integrantes de la Sociedad Civil Organizada, quienes este viernes lanzaron un posicionamiento ante la creciente violencia política de género en el proceso electoral 2021.

Y es que, ante la impugnación del partido Conciencia Popular al manifestarse inconformes con el proceso de paridad de género en las diputaciones plurinominales, María de Lourdes Moreno Estrada , presidenta de SAMALOU A.C., y representante legal de las candidatas Marcela García y Bernardina Reyes, afirmó que en este caso hay motivos muy claros de violencia política de género en el proceso de representación popular.

“Actualmente hay tres diputadas electas que están siendo violentadas políticamente con este recurso de revisión solicitada por el partido Conciencia Popular. En la cuestión legal, se emprenderá un procedimiento especial sancionador por ejercer Violencia Política de Género que el diputado Óscar Vera no es la primera vez que comete; sin embargo, no ha habido denuncias en contra de él, a pesar de que en tribuna ha hecho algunos comentarios donde evidencia su visón machista y misógina”.

“Queremos que estas actitudes se dejen de normalizar y se sancionen. Exhortamos a los Tribunales Electorales, al CEEPAC, al INE, al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en San Luis Potosí, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y demás autoridades a hacer cumplir la ley y sobre todo la justicia con perspectiva de género”.

“Hay elementos suficientes para considerar que este accionar es VPG, precisamente porque las posiciones que Óscar Vera intenta mover, son de tres mujeres. Se tiene que respetar el voto de la ciudadanía y de la militancia. Exhortamos a que no cedan a la vulneración de los derechos políticos electorales de las mujeres, cada candidata cuenta con una trayectoria de lucha social intachable”.

De igual modo recalcó que Óscar Vera Fábregat al impugnar este procedimiento no solo violenta a las mujeres candidatas, sino que además vulnera a todas aquellas que pertenecen a partidos políticos que llevan años militando para poder posicionarse en este tipo de espacios.

“Nos aseguraremos de que llegaremos hasta las últimas instancias para que las mujeres indígenas, feministas, defensoras de los Derechos Humanos, profesionistas y trabajadoras nos apropiemos del espacio público, libres de violencia política y obtengamos cargos de representación popular que nos garanticen una agenda legislativa con perspectiva de género”.

Por otro lado activistas e integrantes de la sociedad civil organizada, manifestaron su rotundo apoyo a la candidata electa Marcela García, donde recalcaron la trayectoria de lucha social que ha desarrollado a lo largo de su carrera política la también Maestra en Salud Pública.

“Óscar Vera es un cacique, que ha vulnerado la primera legislatura en la que se reconoce la paridad de género, todo para su beneficio personal. Marcela es una mujer que ha estado presente e inamovible en la lucha feminista de San Luis Potosí, ella es un engranaje importante de muchas mujeres a las que ha ayudado, entre ellas a las que se encuentran privadas de la libertad. Es un defensora de a pie, que tiene propuestas que en verdad impulsan nuestra agenda”, subrayó Gloria de los Ángeles Sánchez, Delegada Estatal de la Red Nacional de Defensoras de la Paridad en Todo en SLP.

Por último Teresa Carrizales, excandidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de SLP, manifestó estar del lado de las mujeres, donde en espacios de lucha no existe “ni la derecha, ni la izquierda”, “Tal vez les parezca extraño que esté aquí respaldando la lucha de mujeres como Marcela García, pero hay momentos en los que debemos permanecer unidas y este es uno de ellos. Yo no creo en la paridad de Género, pero sí creo en actuar conforme a derecho, y la paridad es ley, y no hay por qué ir en contra de ello, y hay quÉ hacer lo que la constitución manda y que se garantice”.

