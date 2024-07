Imprudente, crear el municipio de Villa de Pozos sin resolver amparo: Chessal Palau

Los legisladores han mostrado que no saben interpretar la Constitución al no establecer elecciones extraordinarias en Villa de Pozos, señaló Jorge Chessal Palau, presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) Capítulo San Luis Potosí.

Luego de que el Congreso del Estado votó a favor el dictamen para la municipalización de Villa de Pozos, y de las declaraciones del alcalde Enrique Galindo respecto a que hay ambigüedad en diferentes aspectos, el abogado Jorge Chessal coincidió con el alcalde al indicar que el Congreso retomó el dictamen presentado a finales del año pasado, en el cual se tenía la intención de que el nuevo municipio tuviera elecciones en el proceso electoral del 2 de junio, "fue incluso una de las razones por las que el Congreso cambió el calendario electoral en San Luis Potosí".

Entre las ambigüedades de este dictamen, mencionó el artículo 5o transitorio en el que establece que el ayuntamiento de San Luis deberá continuar ejerciendo sus funciones y prestando los servicios públicos hasta que se nombre al Concejo Municipal en Villa de Pozos, sin embargo esto pudiera tener repercusiones para el Ayuntamiento capitalino en materia de observaciones a las cuentas públicas al ejercer recursos en territorio de lo que ya es otro municipio.

Destacó que el dictamen pudo haber sido más detallado para abordar éstas y otras cuestiones en torno a la transición del nuevo municipio, pues ya ha generado inconvenientes para la población, "tengo entendido que ayer ya había conflicto en el sentido de que hubo personas que intentaron hacer trámites y no pudieron hacerlos ni en el municipio de la capital ni en Villa de Pozos, porque aquí (en San Luis) ya no tienen la posibilidad, y en Pozos no hay nadie que lo haga".

Otro tema que los legisladores dejaron en la ambigüedad es la elección extraordinaria en el nuevo municipio, "pretextan que la Constitución no contempla una elección extraordinaria cuando se crea un nuevo municipio, lo que no saben es interpretar la Constitución, porque hay un principio democrático y los habitantes de Pozos tienen derecho a elegir sus gobernantes y no que se los imponga el Congreso".

Manifestó que así como esas, hay otras omisiones en las cuales el Congreso ya tendría que estar trabajando.

Aunado a ello, aclaró que aún no se resuelve el amparo en contra de la municipalización de Villa de Pozos, sino que los legisladores votaron el dictamen al saber que se negó la suspensión, "eventualmente si el juez de distrito concede el amparo, quedaría sin efecto el decreto con las graves consecuencias que eso puede tener; me parece que el Congreso no tenía ninguna razón para esta prisa, hubiera sido prudente esperar a que se resolviera el amparo y seguir adelante con el trámite".