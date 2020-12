Importaciones de mercancías no se han normalizado: Empresarios

La nueva normalidad para las empresas ha sido complicada, pues las cadenas productivas aún no se regulan completamente, y es que, las importaciones de mercancías están a un nivel del 70 por ciento, debido a que la situación en los mercados internacionales sigue siendo inestable por la contingencia sanitaria, aunado al bloqueo ferroviario que se tuvo por casi dos meses en Michoacán.

Señaló lo anterior la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Clara Leticia Serment Cabrera, quien comentó que, han sido diversos factores los que han influido para que no se pueda estabilizar la cadena de suministro; por un lado las empresas tienen a sus colaboradores trabajando con jornadas reducidas, para evitar que haya aglomeraciones y prevenir posibles contagios, pero también los conflictos sociales en otros estados les han impactado negativamente en la industria.

“Definitivamente todavía no se han normalizados las importaciones, ahorita todavía se está batallando muchísimo, están faltando algunas piezas en las industrias. La vida en el mundo es una cadena y cuando no se logra tener la cadena completa se tienen complicaciones”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, coincidió en que, la afectación que se tuvo en el puerto de Lázaro Cárdenas por el bloqueo en Michoacán, es lo que ha complicado la importación de materia prima a las empresas, y lamentó que desde que inició la actual administración federal, se ha tolerado y permitido este tipo de conflictos, pues es la tercera o cuarta vez que esto ocurre.

“Esto es un problema que debe resolver el Gobierno Federal, se debe aplicar con muchísima fuerza el estado de derecho, porque no es posible que tomen las vías férreas y que por ello se hayan parado más de 25 mil contenedores. Esto ha provocado un desabasto en las cadenas de suministro, no sólo para San Luis Potosí, sino para todo el país, y no nos conviene mandar una mala señal a los inversionistas nacionales y extranjeros, que arriesgan su capital para generar crecimiento y empleo”, apuntó.