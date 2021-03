Implementan estrategias anti incendios en la Sierra de San Miguelito

Ante los pronósticos de intensa sequía por la falta de lluvias que se aproxima en la entidad potosina, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Conafor y comuneros de San Juan de Guadalupe, han integrado grupos de brigadistas que fungirían como primeros respondientes en caso de que se registrara algún incendio en la Sierra de San Miguelito como ha sucedido en años anteriores.

Así lo comentó a El Sol de San Luis, Ignacio Benavente Duque, coordinador estatal de Protección Civil, quien dijo que también se cuenta con un plan preventivo en el que se exhorta a la población paseante, a quienes pastorean ganado, y población que acuda por alguna razón a esa zona, a no encender fogatas, y a no dejar basura que pueda fungir como lupa, como plásticos, vidrios etc.

A la par, población de comunidades circundantes a la sierra de San Miguelito, fungen como vigías del arribo de paseantes a quienes se les mencionan las medidas de prevención y se mantienen alertas de su actividad a fin de evitar siniestros.

Benavente Duque dijo que a través de la Conafor y de la coordinación de Protección Civil se han tenido acercamientos con comisariados ejidales para que sean los primeros en actuar, no solo al registrarse un incendio sino también en vigilar toda actividad que paseantes realicen en la zona.

“Que si llevan una botella de agua no la dejen ya que con las altas temperaturas es como una lupa, también a que no hagan fogatas, que si fuman apaguen bien el cigarro, etc.”, añadió que en el contexto de las medidas de prevención, en breve iniciara una campaña de concienciación sobre incendios forestales.

“Las condiciones climáticas para esta temporada de incendios forestales esta algo complicada, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional vamos a tener muy pocas lluvias y eso nos va a complicar la situación para los incendios forestales”.

El número de siniestros que pudieran presentarse en la temporada dependería no solo de las condiciones del clima por la falta de lluvia o por las altas temperaturas, sino que también dependerá en gran medida del factor humano.

“Nosotros estamos trabajando para que los incendios sean lo mínimo con los mínimos daños, y principalmente evitar que se registre algún incendio como el que tuvimos hace dos años”.

Sobre los sitios mas vulnerables a la generación de incendios forestales, Benavente Duque dijo que en todo el estado se tienen zonas con alto riesgo derivado de que el 2020 hubo poca lluvia, a lo que se suma que las bajas temperaturas que se han registrado en días anteriores, generan que haya una descomposición más rápida de material natural flamable.

COMBATEN INCENDIOS ACTIVOS EN LA HUASTECA Y ALTIPLANO POTOSINO

Por otro lado dijo que actualmente dependencias de los tres órdenes de gobierno y brigadas de voluntarios participan en el control de incendios forestales en las zonas huasteca y altiplano.

En la Huasteca se combate en este momento un incendio forestal en la comunidad San Pedro de las Anonas, en la sierra de Aquismón, con la participación de personal de las coordinaciones estatal y municipal de Protección Civil, Seguridad Pública Municipal de Aquismón, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y voluntarios del lugar.

En Ciudad Valles hay están registrándose varios incendios en pastizales, el de mayor riesgo ocurrió en la Colina Miravalles, el cual representaba riesgo para las viviendas, afortunadamente fue controlado sin afectaciones a la población, no obstante, personal de Bomberos y Protección Civil Municipal se encuentra de guardia en el lugar debido a que se corre el riesgo de reactivarse por los fuertes vientos.

En el altiplano, desde el pasado martes se combate un incendio forestal en la comunidad El Astillero, que se extendió a la comunidad Guadalupe del Carnicero, en Villa de Guadalupe, el siniestro es atendido por brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, Coordinación Estatal de Protección Civil y brigadas de voluntarios.

En Rioverde en la zona media del estado, el grupo de bomberos reporto seis incendios de pastizales registrados en un solo día, el pasado miércoles; todos, generados por descuido de personas.

Finalmente el coordinador estatal de Protección Civil dijo que este jueves, se integrarían las acciones de combate, personal de diversas dependencias que son parte del Grupo Operativo del Comité Estatal de Manejo del Fuego.