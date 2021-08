Impacto favorable de la procuraduría de atención a menores del DIF capitalino

El Municipio de San Luis Potosí desde el 2019, cuenta con los servicios y atención de una Procuraduría que vela profesionalmente por la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes, con el apoyo de un equipo multidisciplinario e infraestructura física adecuada que garantiza óptimos resultados.

Así lo anunció Susana Ortiz Medina, titular de esta dependencia, en el marco de la séptima sesión del Sistema Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien agradeció el apoyo recibido de la autoridad que encabeza el Alcalde, Xavier Nava Palacios.

Comentó que la institución es un brazo del DIF de la Capital que tiene como función prevenir, detectar y atender la vulneración de los derechos de los infantes y que los ponen en riesgo.

La Procuradora dijo que el organismo tiene un manual operativo, con formatos exclusivos para la integración de los expedientes; también se tienen vinculaciones con oficinas afines tanto municipales como estatales. “Además existe una biblioteca especializada para los pequeños, y una estructura que está en constante revisión, complementada con cursos de capacitación”.

En cuanto a la infraestructura física es un espacio adecuado para atender en forma debida e individualizada, a quienes acuden en busca de información y apoyo, “con un local digno, con espacios destinados a archivos de los expedientes que antes se integraban no en las mejores condiciones”.

Anteriormente ya existía una oficina en una coordinación dependiente del DIF, con iguales objetivos, pero por su escasa integración los resultados no llegaban a los niveles que se pretendía haciendo que, a los destinatarios finales, niños y niñas, les llegara incompleta la atención que necesitan. Era atendida por una sola persona en espacios reducidos y no existían lineamientos ni protocolos de atención, no se contaba con formatos y el archivo de expedientes no era el idóneo, es decir, eran muchas las limitaciones.

Esa fue la causa por la que la dirigencia del DIF actual pidió una reestructuración total de los métodos de trabajo, profesionalizando la dependencia para cumplir al 100 por ciento con sus objetivos. El equipo multidisciplinario comprende áreas de psicología, salud y jurídica, con servidores sociales.

