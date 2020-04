Impacto de covid-19 también genera estrés laboral en el médico

A la academia potosina le preocupa más, el nivel de estrés que maneja el personal médico y de enfermería del sector salud en el estado en estos tiempos de Coronavirus, ya que el hecho de no contar con los insumos necesarios para enfrentar una crisis sanitaria los esta desgastando emocional, mental y hasta económicamente.

Esto es lo que advierte Omar Sánchez-Armáss Cappello, director de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, "más que una psicosis, me preocupa el nivel de estrés constante de estar trabajando sin el equipo de protección necesario, este sería uno de los principales escenarios que afecta al personal de salud" .

La Organización Mundial de la Salud, OMS, determinó que solamente se deben usar las mascarillas en caso de tener una enfermedad respiratoria y ello mantiene cierta frustración entre el personal médico, pero además entre la ciudadanía en general porque no tendrían que estar utilizando máscaras si las estamos comprando y consiguiendo, se las estamos quitando al personal de salud, que sí las necesita, ese es un punto”.

A su consideración falta poco tiempo para entrar en una etapa de agotamiento emocional, tanto personal de la salud como la población en general, por lo que recomienda estar en terapia a distancia para evitar crisis en los propios consultorios.

Explicó que tanto un profesional de la salud como cualquier persona, no son inmunes emocionalmente al estrés que causa el Covid-19, "aunque estén más que acostumbrados a trabajar bajo mucha presión, ellos utilizan mucho la técnica de compartimentalizar, que es la separación de emociones. Es como poner nuestras emociones en un cajón, no quiere decir que ya no las tengamos pero están como guardadas, entonces puedo decidir qué hacer ante situación de crisis y emergencia, el riesgo es que luego no regresemos a ese cajón, no procesemos nuestras emociones y ahí se queden y cada vez más, más y más y ahí es cuando puede haber un agotamiento emocional”.