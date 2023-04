IMES recibe apoyo de Conavim para que las mujeres indígenas tengan acceso a la justicia

El Instituto de las Mujeres del Estado recibió este año de la Conavim un millón 380 mil pesos, para realizar acciones enfocadas únicamente a que las niñas y mujeres de la Huasteca indígena tengan acceso a la justicia.

“Existe un grave problema de violencia contra las mujeres, sistemático y cultural, que se vuelve más complejo cuando la discriminación y la desigualdad están tan arraigadas en el imaginario social”, así lo confirmó la titular de la dependencia estatal, Gloria Serrato Sánchez.

La funcionaria estatal opinó que “el que en San Luis Potosí existan seis Ayuntamientos con Alerta de Violencia de Género no es poca cosa, es una situación compleja”.

Refirió la reciente visita de la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís Sámano; “con quien hemos estado trabajado muy de la mano”.

La funcionaria estatal advirtió que a las mujeres les cuesta más trabajo llegar a algún puesto, construir, crecer, y tejer redes entre ellas, “sin embargo, gracias al apoyo de la Conavim, este año el IMES recibió un millón 380 mil pesos únicamente para realizar acciones concretas para que las niñas y mujeres en la Huasteca indígena tengan acceso a la justicia”.

Lamentó que el año pasado no se hayan obtenido recursos en el tema de la Alerta de Violencia de Género porque hubo una penalización “por decirlo de alguna manera, porque realmente no existe este concepto; fue porque el gobierno de la herencia maldita no hizo bien las cosas y se hizo muy poco con todo el dinero que le pidieron a Conavim”.

Criticó que desde 2017 no hubiera un plan estratégico para el cumplimiento de dicha Alerta, “nosotras nos encontramos con eso y lo primero que hicimos fue elaborar ese plan, lo hicimos a través de mesas de trabajo con un análisis consciente”.

Destacó que ese trabajo finalmente derivó en que actualmente se cuente con aproximadamente 18 medidas en proceso de cumplimiento y dos cumplidas “este año vamos por cinco; tenemos todas las condiciones para hacerlo y ya estamos trabajando”.

Finalmente, Serrato Sánchez indicó que actualmente trabaja en dos grandes vertientes; contra la violencia, que es una problemática muy arraigada; pero también en otra gran área que es el empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres.