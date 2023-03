"Igualdad", principal reto a enfrentarse las mujeres: AMEXME

Aunque las mujeres han avanzado en la conquista de espacios, aún hay sectores en los que hay resistencia a su participación, reconoció Ana Gabriela Brugal, vicepresidenta de la Región Bajío de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME).

La empresaria señaló que gracias al esfuerzo de todas, las mujeres han conquistado cada vez más espacios, sin embargo hay sectores en los que aún hay resistencia, por ejemplo en la política, en el sector agrario y en el industrial, donde dijo “de repente tenemos varios filtros qué pasar”.

Ivett Larrea. / Fotos: Mayra Tristán

En ese sentido, destacó que uno de los retos que aún enfrenta el sector femenino de la población, es que exista igualdad, “vamos poco a poco lográndolo, sin embargo sí hay algunos sectores donde no hemos podido tener la apertura que necesitamos, pero respetando nuestro eslogan de ‘solas invisibles, unidas invencibles’, vamos avanzando”.

En su caso, Ivett Larrea, presidenta de AMEXME Capítulo San Luis, señaló que persiste ese estereotipo de creer que la mujer no puede incursionar en ciertos sectores; en su caso específico, su empresa se dedica al ramo de la construcción, y señaló que “sigue pasando con alguna frecuencia” que haya recelo de los hombres.

Ana Gabriela. / Fotos: Mayra Tristán

Mencionó que en lo particular, “estar preparándome constantemente, saber cómo hacer las cosas del sector al que me dedico, es lo que me ha abierto las puertas para poder pararme a lado de un hombre que hace lo mismo que yo”, y agregó que AMEXME ha sido una red de apoyo por todas las empresarias que conforman la asociación y el impulso que se dan unas a otras.

Finalmente, la vicepresidenta de la Región Bajío AMEXME, señaló que en la asociación hay desde emprendedoras que generan uno o dos empleos, hasta empresarias que manejan cadenas de 50 hoteles con más de 5 mil empleos, y la intención es aumentar al menos un 20% la cantidad de asociadas con algún emprendurismo.