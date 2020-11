Igualdad de género en candidaturas, acierto del INE

La promoción a la equidad de género en las candidaturas a gubernaturas, anunciado por el Instituto Nacional Electoral, representa un fuerte impulso a la participación de las mujeres en la política.

Así lo consideró la aspirante a candidata al Gobierno del Estado, Francisca Reséndiz Lara, quien añadió que la propuesta del INE representa un reconocimiento a la lucha por los derechos de la mujer.

Lo anterior, dijo, genera una amplia gama de oportunidades para aquellas mujeres que se han preparado, que tienen maestrías y doctorados, con capacidad y sensibilidad para guiar a sus estados.

Aún así, añadió, el proceso no será fácil, "persisten resistencias y el machismo en el poder buscará evitar que ellas lleguen a gobernar".

San Luis Potosí no será la excepción en este intento de bloqueo, "grupos poderosos ya se oponen a mi proyecto, que une a las potosinas y potosinos para iniciar la transformación real de la entidad".

Recordó que no es la primera vez que enfrenta a los déspotas "pero la sociedad me ha respaldado, y hoy no será la excepción, ganaremos y mi triunfo será el triunfo de la sociedad”.

De igual forma reiteró que la entidad está lista para ser gobernada con la sensibilidad, fuerza y decisión de una mujer, "no puede seguir la indiferencia y abandono en que nos han sumido los últimos mandatarios".

Finalmente la ex dirigente del SITTGE adelantó que se aplicará la Ley a quienes la infrinjan, "no podemos seguir tolerando a funcionarios corruptos, que se enriquecen con altos sueldos, y bonos, por no hacer nada”.