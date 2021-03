Igual de género ha evolucionado en empresas, pero aún existe rezago: Canacintra

Aunque la igualdad de género en las empresas ha ido avanzando y evolucionando, pues cada vez hay más mujeres que se involucran a la fuerza productiva, y reciben los mismos salarios y beneficios que los hombres, todavía existe un rezago histórico que debe ser atendido, para que cada vez sea más equitativo el trabajo para todos los todos potosinos.

Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, quien reconoció que si bien, en el pasado llegó a existir una desigualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, no sólo en la industria sino también en muchos otros sectores productivos, sin embargo consideró que la cultura de la inclusión y la equidad se ha ido transformando con el tiempo, por lo que hoy cualquier mujer que busque una oportunidad laboral en una empresa no se verá afectada por su género.

“De manera consiente ya no hay empresas que discriminen a las mujeres, sin embargo creo que hay un rezago histórico y todavía hace falta atenderlo. Si por ejemplo, una mujer recién graduada de una universidad acude a una empresa, no creo que tenga una discriminación en el salario. No puedo generalizar, pero al menos en las empresas que representamos no veo una problemática de ese tipo”, expresó.

En ese sentido el empresario consideró que, gracias a que San Luis Potosí ha tenido un crecimiento muy grande, principalmente en el área de manufactura, las empresas tanto nacionales como transnacionales se han visto obligadas a tener una oferta laboral atractiva para todos, y esto a su vez genera que las empresas que están más rezagadas en temas de salarios, prestaciones y otros beneficios, “se pongas las pilas” y se actualicen.

Además de salarios competitivos e igualitarios, destacó que muchas empresas también han promovido diversas acciones o programas de apoyo a las mujeres, pues además de su trabajo deben atender cuestiones personales, como la crianza de los hijos. Explicó que hay empresas que cuentan con guarderías o ludotecas, donde personal capacitado cuida de los hijos mientras ellas cumplen con su labor, incluso, en algunas les brindan espacios especiales para que las mamás puedan amamantarlos en ratos libres.

“Poco a poco vamos trabajando en ello, se están logrando cosas muy interesantes, aunque todavía falta mucho, […]. De verdad ha sido una ganancia tener empresas transnacionales en la entidad, y la inclusión ya está dentro de la cultura potosina, aunque repito aún hay rezago, no diré que todo está bien porque no es así, aún hay muchas cosas por hacer, pero creo que vamos en buen camino”, añadió.

