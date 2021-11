Iglesia recomienda a potosinos comprar lo necesario este Buen Fin

Evitar gastos innecesarios y ser cuidadosos con las compras en línea, recomendó el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera ante el inicio de El Buen Fin.

Luego de que este miércoles dio inicio la campaña de descuentos en los comercios, el sacerdote hizo un llamado a los potosinos para que "no compremos cosas que no necesitamos, que no tengamos deudas innecesarias".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Recordó que en años anteriores ya se han conocido casos en donde las ofertas son simuladas, pues antes de la campaña suben los precios para después ofrecer un supuesto descuento y el precio real del producto es el mismo o incluso más alto, "llegué a ver negocios por ejemplo uno que vendía lentes de sol a 800 pesos y en El Buen Fin decía que 'de mil 500 a 900', estaba hasta más caro".

También mencionó que hace poco una mujer le comentó que consultó el saldo de la pensión de su esposo a través del teléfono, le pidieron datos personales "y le quitaron todo en cuestión de segundos", por lo que llamó a ser cuidadosos con las compras en línea y hacerlo sólo en sitios seguros, "desconfiar de sitios donde ofrecen mercancía irracionalmente barata".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Recomendó hacer compras inteligentes, y adquirir solamente aquello que es necesario o que representa una verdadera ventaja por alguna oferta, "hay que comprar inteligentemente y cuidar nuestros ingresos".

Priego Rivera destacó que si bien en estos últimos meses del año puede haber más circulante, también es importante ahorrar "prever para el futuro porque no sabemos lo que va a pasar, hay que ahorrar, tener algo para hacer frente a alguna contingencia".