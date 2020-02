Iglesia no permitirá que sacerdotes se casen: Priego

Hay muchas falsas noticias de que hay probabilidades que a los Sacerdotes Consagrados se les permita casarse, pero no, La Iglesia Católica Apostólica y Romana no lo permitirá, no por capricho, sino porque quiere que el Sacerdote, “Hombre de Dios”, ejerza su vocación Sacerdotal o su Ministerio Sacerdotal con amor y entrega total a Dios de una manera plena.

Los Sacerdotes no contraen matrimonio, no porque sea necesario el celibato, más bien todo se relaciona a la productividad y entrega generosa en el Sacerdocio, afirmó el Pbro. Juan Jesús Priego Rivera, Vocero de la Arquidiócesis Potosina.

"Entiendan por favor que el celibato Sacerdotal tiene una razón de ser y la razón es la plena dedicación y consagración a su Ministerio. Sería muy complicado para un sacerdote dedicarse a su esposa y a los hijos e hijas y al mismo tiempo dedicar su tiempo a una comunidad".

Indicó que si un sacerdote tuviera esposa e hijos, sería mucho más complicado cumplir con sus obligaciones eclesiásticas, ya que tendría que jerarquizar y poner en primer plano a su familia y suplir primero sus necesidades.

Hay Diáconos casados, pero –señaló-- los Sacerdotes de la Iglesia deben de mantener el celibato. Podrán casarse los de otras religiones, la Católica, Apostólica y Romana no puede aceptarlo.

"El celibato no es una cuestión dogmática, no es una cuestión que vaya intrínsecamente inherente al ministerio sacerdotal, sino que es una medida disciplinar para poder ejercerlo con mayor libertad, esa es la opción que hizo la iglesia latina y es la tradición que nosotros seguimos". Ya lo he dicho en innumerables Ruedas de Prensa y en infinidad de entrevistas que los Sacerdotes no pueden casarse, si quieren ordenarse deben obedecer el voto de castidad y el celibato. Enfatizó seriamente el Portavoz de la Iglesia Católica.