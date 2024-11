Iglesia católica reprueba legalización del aborto en SLP

"En tiempos donde nos indignamos ante la violencia, la discriminación, las guerras, es paradójico e incongruente que aceptemos que a un ser humano se le descarte, se le pueda eliminar impunemente, solamente porque no ha cumplido los tres meses de su primera etapa de desarrollo", señaló Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de que el Congreso del Estado aprobó la despenalización del aborto en San Luis Potosí, Cruz Perales lamentó que "por una decisión de 20 legisladores, el estado ya no va a proteger la vida de seres humanos, hombres y mujeres que no hayan cumplido las 12 semanas de vida, sin importar las motivaciones o circunstancias de quien solicite o practique el aborto".

Señaló que "no deja de asombrarnos ver cómo hay tanta gente que se engrandece por la cultura de la muerte", en donde incluyó a los legisladores que votaron a favor de la legalización del aborto, aunque dijo considerar que incluso hay quienes no tenían esa convicción pero votaron a favor debido a la ideología del partido en el que militan, ante lo cual recordó que en el Congreso no se deben tomar decisiones unipersonales, sino que los diputados deben consultar a sus representados, y reprochó que "nunca ha habido una consulta sobre estos aspectos y otros tantos".

Pidió que ahora que fue aprobada la despenalización del aborto, "se respete la objeción de conciencia, es algo que la ley tiene que respetar, es un aspecto fundamental de los derechos, todos tenemos que expresarnos y decidir".

Mencionó que por su parte, la Iglesia continuará apelando a la conciencia de la ciudadanía para evitar que recurran al aborto, además de dar acompañamiento a quienes deseen llevar a término su embarazo para dar en adopción al bebé o ayudar a que acepten al recién nacido, y acompañar a quienes practican la interrupción del embarazo, a quienes "se les invita a vivir la reconciliación consigo mismos, porque es un aspecto que queda después de que alguien practica el aborto".

Cruz Perales dijo desconocer si la Iglesia católica a través de su equipo jurídico promoverá acciones legales en contra de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, sin embargo dijo que seguramente dará acompañamiento a los grupos o asociaciones de laicos que decidan recurrir al amparo.