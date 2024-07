Iglesia católica potosina pide respeto a la división de poderes

Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí replicó el mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano a un mes de las elecciones, en el cual los obispos destacan que la ciudadanía dio ejemplo de civilidad en la jornada electoral, y hacen un llamado a quienes resultaron electos para los diferentes cargos de elección popular, a que sus primeras acciones se enfoquen en lograr la unidad nacional, “hacia el fortalecimiento y autonomía de los tres poderes del Estado y la vigencia plena del Estado de Derecho, todo esto forma parte del mandato recibido en las urnas”.

Al respecto, Cruz Perales abundó en el tema de la división de poderes, “aunque hay un mismo espíritu en quienes han quedado en el Ejecutivo y Legislativo, que realmente tengan la conciencia que son poderes distintos; la premisa es trabajar por la unidad de nuestra patria, pero también tienen que ser críticos del caminar de un gobierno” y señalar las equivocaciones.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Mencionó que “sería muy triste que un Poder Legislativo elegido en las urnas sea palero de un gobierno que no está respondiendo al bien común, en ese sentido exhortar a quienes han sido elegidos para cada uno de los poderes, que no pierdan la capacidad y el espíritu, y sean no el contrapeso de poner zancadillas a los otros poderes, sino realmente sean complementarios y que sea por el bien común”.

Destacó que esta capacidad de crítica tiene que darse en los tres niveles de gobierno, en referencia a que también en San Luis Potosí habrá un partido mayoritario en el Ejecutivo y el Legislativo local, “el Congreso tiene que tener este espíritu de ser contrapeso, de impulsar obras de bien común y señalar, porque el Ejecutivo no tiene la palabra final”.

Finalmente, Cruz Perales dijo esperar que la próxima administración federal tenga una postura más conciliadora que el actual Presidente, quien sigue en discordia con el Poder Judicial.